Plukovník Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Miroslav Lukeš (na malém snímku) je jedním z mála českých expertů, které vysílá Evropská unie na místa přírodních a jiných katastrof. Jeho poslední misí bylo město Bejrút, které před pár dny z velké části zdecimoval výbuch ve skladu, kde byly uskladněny stovky tun ledku amonného.

Miroslav Lukeš je totiž členem speciálního týmu EUCP (tým EU specializovaný na civilní ochranu), který je řízen Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (DG ECHO) se sídlem v Bruselu. V Bejrútu pobyl šest dnů a odnesl si odtud mnoho pocitů. Viděl totiž na vlastní oči katastrofu, která změnila život milionů obyvatel Libanonu, již jsou na přístavním městě Bejrút životně závislí.

„Byla to už má čtvrtá mise. První byla povodeň v Nigérii, druhá tajfun na Filipínách, předposlední pak zemětřesení v Nepálu. Každá ta mise byla zcela jiná,“ vypráví Miroslav Lukeš, který u profesionálních hasičů působí už třicet let. To, že se stal expertem speciálního týmu na katastrofy, si zvolil sám. Před mnoha lety se do něj přihlásil a musel podstoupit dlouhou odbornou přípravu, jejímž základem jsou specializované kurzy a výcviky v reálných podmínkách. V týmu je dnes už 12. rokem.

„Naším úkolem je zmapovat místo katastrofy, zanalyzovat skutečné potřeby a ve spolupráci s místními orgány stanovit priority. Tyto informace následně předáváme kolegům v Bruselu a v ideálním případě se podle nich řídí členské země EU při nabídkách humanitární pomoci. Kromě toho pomáháme místním záchranářům s koordinací mezinárodní pomoci, ať už jsou to záchranné týmy, polní nemocnice nebo materiální pomoc. Konkrétně v Bejrútu bylo důležité najít společnou řeč s armádou, která řídila všechny záchranné operace, a nastavit transparentní systém pro kontrolu pohybu humanitární pomoci z letiště do skladů a následně ke konečným příjemcům. To se nakonec i díky velké pomoci českého velvyslanectví v Libanonu podařilo,“ vysvětluje.

EUCP přitom ale klade důraz na to, že o pomoc musí sama postižená země oficiálně požádat. „V týmu v Bejrútu nás bylo dvanáct. Já jediný byl Čech. Byl tam expert například z Dánska, Finska, Francie či Rumunska. To složení je vždy mezinárodní,“ pokračuje a říká, že příjezd do Bejrútu nebyl vůbec jednoduchý.

„Všichni jsme viděli ty obrázky zkázy v televizi, na internetu. Ta realita byla ale nakonec mnohem horší, než jsme očekávali. Našli jsme město, které je z větší části výrazně poškozeno. Libanon je krásná země, má ale v současné době hodně velké problémy, a to hlavně ekonomické. Přišla o přístav, na kterém je závislá celá země. Zničen byl i sklad obilí, který zásobuje celý Libanon. Poničeny jsou také sklady se zdravotnickou pomocí, včetně na covid. O všechny tyto své velké zásoby nyní tato země přišla,“ konstatuje expert, který osobně procházel zdemolované ulice.

Elitní tým stál před úkolem zjistit priority pro postižený Bejrút. Hlavní byl nedostatek potravin a pitné vody. Vedle toho to ale byly problémy s odpadem, který zavalil město, a rovněž velká ekologická zátěž. „Zdejší budovy totiž obsahují velké množství azbestu. A pochopitelně jsme se také zabývali humanitární pomocí pro lidi, kteří přišli ze vteřiny na vteřinu o střechu nad hlavou. V tom všem jsme si museli udělat systém priorit a sestavit harmonogram na okamžitou pomoc, na tu, která přijde ve střednědobém horizontu, a pak na tu dlouhodobou. Výsledky naší analýzy jsme předali i zástupcům jednotlivých organizací OSN, kteří na místě také působí,“ říká.

I když Libanonce čekají krušné časy, Miroslava Lukeše, který bydlí v Lokti, potěšil fakt, že neklesají na mysli.

„Mluvil jsem s jedním člověkem, který řekl, že to je opravdu velké neštěstí, ale že jejich země má problémy už dlouhou dobu, že to je vůle boží, ze které se musejí poučit a jít zase dál. Nadchla mě i jejich chuť bojovat – nezůstat odkázáni jen na pomoc jiných, ale že se chtějí sami o sebe postarat,“ dodává.