Farmářské trhy, které se ještě před začátkem zimy konají každých 14 dnů u Městské tržnice v Karlových Varech, si Karlovaráci oblíbili. Mohou tam zakoupit regionální pečivo, uzeniny, máslo, ale i hotové knedlíky od Pastelákových. Prodejci sem přijíždějí i ze vzdálenějších míst, například z Litoměřic se zeleninou. Produkty jsou atraktivní proto, že nepochází z velkovýroben a velkopěstíren a mnohdy chutnají přece jen jinak. Zákazníci si musí často pár korun oproti klasickým kamenným obchodům připlatit, především třeba za uzeniny, pečivo či mléčné výrobky. Přidaná hodnota v podobě kvality jim ale za to stojí.

Jenomže už za pár týdnů sáhnou lidé i za výrobky na farmářských trzích hlouběji do peněženky. Neúprosné zdražování nákladů se v navýšení současných cen projevuje zatím jen nepatrně, shodují se prodejci. Nepotrvá to ovšem příliš dlouho, upozorňují.

Dobrou zprávu mají ale vzhledem k blížícím se Vánocům například prodejci vlašských ořechů. Cena se totiž od loňska zatím nezvýšila. "Vyloupané vlašské ořechy jsme naštěstí zdražit nemuseli, a to i přesto, že letos nebyla příliš dobrá úroda. Je v ní hodně černých a prázdných ořechů," uvedla prodejkyně Anna Bekulová, která na karlovarské farmářské trhy jezdí až z pražských Černošic. Za jeden kilogram vyloupaných vlašských ořechů tak zákazník zaplatí 39,90 korun.

Toho, že právě tato surovina jako jedna z mála zatím nezdražila, si je dobře vědomá Šárka Pešinová, která s rodinou provozuje cukrárnu v Březové u Sokolova, a na karlovarské trhy tradičně přiváží zákusky a dortíky. "Všechno jde neúměrně nahoru. Jediné, co nám zatím nezvyšuje náklady, jsou ořechy, mák a různé náplně. Jinak je to jedním slovem katastrofa," konstatovala cukrářka.

Své výrobky nepatrně zdražili už před létem, většinou jde o jednu korunu za kus. Malé zákusky tak místo 6,50 stojí 7,50 korun, řezy šly z 12 korun na 13. "Až nám dojdou suroviny, co máme, teprve uvidíme, a to jsme si žádné velké zásoby dělat nemohli. Zdražování je neskutečné a vnímáme to při placení faktur každý týden. Objednáme si zboží a dodavatel nás obratem upozorní, že ta a ta surovina mezitím zdražila. A nejde jen o potraviny, ale i obalový materiál, ať už plastový či papírové krabice. To není skokové zdražování, ale plynulé. Bůhví, co bude po Vánocích," posteskla si trhovkyně.

Také rodina Pastelákových, která proslula na Karlovarsku se svou českou kuchyní, zdražovala zatím jen minimálně. "Na knedlíkách je navýšení tak o jednu až dvě koruny. Ale ceny nejsou konečné, zdražovat budeme," poznamenala zaměstnankyně rodinné firmy Dana Valtýřová.

Ceny se snaží stále držet i regionální výrobce uzenin Schneider. "Všechno jde nahoru. Abychom si ale udrželi zákazníky, nemůžeme příliš navyšovat ceny. Například u pečiva to je zatím padesát haléřů. Počítáme ale, že od ledna budeme muset hodně zdražit," přiznala Jolana Schneiderová. Lidé u nich nejraději nakupují klobásy, jitrnice, ale i pečivo či domácí máslo - 100 gramů stojí stále 35 korun.

Zvyšující se náklady budou muset promítnout do svých cen i Procházkovi, kteří do Karlových Varů vozí svou zeleninu až z Litoměřic. "Zatím ceny zůstávají a snažíme se držet podobné ceny, jako jsou v kamenných obchodech. Od ledna budeme ale i my muset reagovat na zvyšující se náklady, především energii," dodal Ondřej Procházka. Za jeden kilogram farmářských brambor tak u nich zákazník ještě tento pátek zaplatil 10 korun, za květák z farmy pak 45 korun.