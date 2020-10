S ohledem na postupně se měnící opatření Ministerstva zdravotnictví byli pořadatelé nucení opakovaně měnit program tak, aby bylo možné splnit předepsaná veškerá bezpečnostní opatření. Po vyhlášení nouzového stavu vypadl velký koncert na Mírovém náměstí před ostrovským domem kultury a kvůli zákazu zpěvu je také zrušena pohádková talkshow „Když princové jsou na draka“ a setkání se Zdeňkem Troškou a Lucií Vondráčkovou.

„Letošní festival bude stát na třech programových pilířích. Jedním z nich bude redukovaný doprovodný program, druhým turné seminářů po základních a středních školách, a tím posledním posílení online aktivit. Doprovodný program se zúžil na loutkové představení „Hurvínek na cestách“ a divadelní představení „Filuména Marturano“ se Simonou Stašovou v hlavní roli. Pro rodiče i děti je připraveno kyber show „Internet bezpečně“ a pro zájemce o cestování cestovatelský triptych „Velorexem na Island“.

I nadále je ještě možné navštívit výstavu Malý princ na staré radnici. Pro milovníky rébusů a her je připravena úniková hra „Robinson Crusoe“ v Domě kultury Ostrov. Veškerá omezení přežily také semináře, neuskuteční se ale v tradičním místě konání festivalu, ale přímo na školách,“ říká ředitel festivalu Marek Poledníček.

Po Ostrově a okolí se tak rozjedou lektoři, kteří děti seznámí s kreslenou animací a se základními principy mediální manipulace. „Vzhledem k tomu, že základem omezení je nemožnost setkávat se ve větším počtu, nabízí se možnost pro tuto dobu typická - aktivity přesunout do virtuálního prostoru. Za tímto účelem jeden z partnerů festivalu připravil pro zájemce hned dvě soutěže,“ láká veřejnost Poledniček.

Tou první je Festivalová šifra, on -line hra pro všechny milovníky filmů. „Každý den se na webové stránce soutěže vymění obrázek, ve kterém bude zašifrovaných několik známých dětských filmů,“ vysvětluje ředitel festivalu. Druhá soutěž pak nadchne milovníky hry Minecraftu. „Na on - line serveru pro hráče Minecraftu se zájemci přihlásí do soutěže o nejhezčí stavbu v Minecraftu na téma “Letem světem”. Připravený zde bude online svět v kreativním módu a prostor pro stavbu,“ dodává.