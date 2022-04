"Od listopadu kvůli ročnímu období nejezdíme a loni jsme své řemeslo provozovali jen čtyři měsíce, ze kterých jsme si nemohli vytvořit žádnou rezervu na zimní měsíce. Mnoho z nás kvůli pandemii odešlo a nájem si tak mezi sebe musíme rozdělit my, kteří jsme zůstali," vysvětlovala jedna z fiakristek Hana Šimonovská. "Karlovy Vary jsou známé obrázky, filmy, na nichž jsou kočáry. K městu patří. Naše situace je ale taková, že hrozí, že kočáry zmizí ze záběrů, na nichž Karlovy Vary jsou," dodala.

V areálu Panattoni roste první hala. O té výškové stále není rozhodnuto

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na to reagovala informací, že fiakristi mohou nájemní smlouvu vypovědět. "Komunikovali jsme spolu přes maily a já vysvětlovala, že když smlouvu zrušíte, my vypíšeme nové výběrové řízení a v něm máte nabídnout takovou cenu, kterou jste schopni akceptovat. Jenže vy jste mi na to dodnes neodpověděli. Pokud máte strach, že se to nestihne, tak vás uklidňuji, že do poloviny května bychom věděli výsledky výběrového řízení," odpověděla primátorka.

Zastupitel Josef Janů (nezařazení) se provozovatelů kočárové jízdy zastal. "I kdyby se vyhlásilo nové výběrové řízení, stejně už máme za sebou čtvrt roku, která podléhá staré smlouvě. Proto dávám návrh, aby se snížilo nájemné za tyto první měsíce roku," prohlásil zastupitel. Jeho návrh ale nebyl schválen.

Hlavní tah na Toužim čekají velké opravy

"Cech fiakristů na to kašle, nekomunikuje, my mu návrh dali. Jak by k tomu přišli ostatní? Měli jste se snažit o té situaci jednat," poznamenala Pfeffer Ferklová. "My jsme měli strach, že to bude trvat dlouho. Omlouvám se, že jsme neodpověděli," odvětila primátorce Šimonovská.

Cech fiakristů se do pátku 8. dubna zatím oficiálně na vedení města neobrátil. "Máme to v plánu v nejbližších dnech. Chceme to řešit," komentovala následně pro Deník předsedkyně cechu Hana Slivoňová. Ta dodala, že z původních jedenácti fiakristů jich zůstalo jen sedm, kteří platí roční nájem ve výši 420 tisíc korun bez DPH.