Vystoupení bude tematické a symbolické. Je to totiž už dvacet let od natočení filmu Rok ďábla, a kapela zahraje všechny písničky z tohoto snímku živě. Deník vyzpovídal frontmana kapely Františka Černého, který říká, že štěstí ho provázelo a provází celým životem.

Jste velmi oblíbená kapela nejen v Česku, ale na i Slovensku. Dlouhá léta se držíte na žebříčku hudební scény. Vzpomínáte si na své začátky?

Já už jsem poslední z původní sestavy Čechomoru. Začínali jsme na ulici respektive v Holešovické tržnici. Venku byly stánky s tradičními českými řemesly a my jsme k tomu hráli, okolo chodili lidi a poslouchali. Poté nás začali mít více rádi a postupně to pokračovalo dál. Zvali nás různě do klubů, až se z toho postupně staly koncerty, až to dospělo do tohoto dnešního stavu.

Kdy přišel ve vaší hudební kariéře zlom a dostali jste se do povědomí společnosti?

To byl moment, když nás David Koller ze skupiny Lucie viděl v televizi a zavolal Karlovi (Holasovi - pozn. red.), že bychom s nimi mohli jezdit jako jejich předkapela. Jeden rok jsme tak činili a díky tomu nás viděly statisíce lidí. Od té doby se to přehouplo. Poté jsme natočili píseň s Lenkou Dusilovou Proměny, a ta píseň se stala písničkou roku 2003. Naše kapela byla v tomto roce i kapelou roku. V té době jsme se ustálili a od té doby bych řekl, že jsme ve svých kolejích.

V čem tkví vaše originalita a silná energie, která přitahuje všechny generace?

Jedná se o koncept naší kapely. Rozhodli jsme se hrát písničky trochu jinak než ostatní folklorní soubory. Hrajeme tak, aby nás to bavilo a zjišťujeme, že když tvorbu děláme po svém například s bubny a podobně, tak nám naše ztvárnění ti staří pardálové odpustí, protože zjistí, že ty písně máme rádi, a mladým lidem se tento styl líbí víc. Máme velkou radost, že máme publikum od dvou let do devadesáti. Folklór jako takový je totiž zakořeněný v nás všech. A opravdu jsem šťastný za to, že lidové písně, které by jinak zanikly a nikdo by je třeba nezpíval, získávají i díky našemu zpracování nejen nový kabát, ale i nový život.

Jaké máte s kapelou Čechomor plány?

Samé krásné. Letos chystáme bigbeatové turné a jmenuje se Kooperativa Tour, protože s Kooperativou spolupracujeme na vizi 0, což je nulová nehodovost na silnicích. Děláme tak různé tematické písně a spoty k tomu, jak se má a nemá řídit. Máme z toho pocit, že tímto děláme dobrou věc, a to nás těší. Kooperativa nám zase přispívá na naše koncerty, hosty, takže je to taková vzájemná symbióza a máme se rádi. To se tedy chystá na léto a na přelomu roku natočíme novou desku, která bude akustická a bude se trochu vracet k našemu původnímu zvuku, kdy to byla kytara, harmonika a také to bude hodně lidové. Desku chceme vydat v únoru a celý následující rok budeme jezdit s tímto komorním programem.

Je nějaká forma, jak se prezentujete nejvíce, nebo experimentujete?

Máme velkou výhodu, že jsme si vymysleli takový hudební tvar, že lidové písně můžeme prezentovat vlastně jakkoliv. Někdy hrajeme ve dvou, jindy zase v šedesáti. Můžeme hrát s orchestrem, cimbálovou muzikou, nebo si s sebou můžeme vzít dechovku, nebo také nějakého hosta ze zahraničí. Každý rok se naší tvorbu snažíme zprostředkovat trochu jinak, aby nás to víc bavilo, abychom si to užili. Každoročně také vymýšlíme něco jiného. Uvedu příklad. Měli jsme Vlak Tour. Vše jsme naložili na vlak, jezdili v něm a lidem jsme z něho hráli. To jsme absolvovali jak na Slovensku, tak i v Česku. Někdy se vydáváme na koncert jen my dva s Karlem, protože zjišťujeme, že i ve dvou se to hezky táhne. Lidé jsou mnohdy opravdu překvapení, že i ve dvou je možné zažít perfektní muziku.

Co byste poradil začínajícím umělcům? V dnešní době není jednoduché v hudební branži prorazit.

Abych řekl pravdu, tak v tom rybníku je teď moc kaprů, takže je těžké se v něm nějak prosadit, ale každému bych přál, aby měl štěstí, protože štěstí jsem měl například já celý život. Měl jsem a mám štěstí na lidi, se kterými hraji, jsou úžasní. Měl jsem štěstí i na období, protože když jsme naší hudbu začali hrát, tak to byla v té době trochu díra na trhu. V té době to hrál jen například Vlastík Redl. My jsme to uchopili ještě jinak, jsem rád, že na nás lidi stále chodí, a že je baví i ta energie.