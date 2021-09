Mistři skláři karlovarského Moseru vyrobili dvanáct segmentů v kouřové barvě vybroušené na milimetry přesně do rámu. Hrany masivního skla jsou sraženy do leštěných faset, které dávají vyniknout moserovské kvalitě materiálu. Loga a ciferník jsou pískované, zlacené a ručně leštěné. Font číslic je výsledkem práce a úprav ve studiu Najbrt.

Majitelé svůj milovaný hotel neúnavně vylepšují jak po stránce architektonické a estetické, tak po stránce uživatelské. „Nad recepcí Grandhotelu Pupp v minulosti téměř určitě nějaké hodiny visely, ale žádná vizuální dokumentace se nedochovala. Šli jsme tedy, dalo by se říct, ve šlépějích, které již dávno zavál sníh. Vytvořit tak dominantní dílo jako jsou centrální hodiny slavného hotelu je nemalá výzva,“ říká Michal Froněk, Art Director značky Bohematic, a dodává: „Oslovili jsme s návrhem na spolupráci další ikonickou českou značku, sklárnu Moser, která k naší radosti výzvu přijala. Vzniklo tak spojení dvou firem v úplně rozdílné fázi vývoje: mladého, dravého Bohematicu a zralého, zkušeného Moseru s jeho unikátní barevnou škálou skla, dokonalým brusem a leštěním.“

„Grandhotel Pupp je pojem. Legenda stará více než tři století. Zanechat tvůrčí stopu na jeho současné podobě je čest a když se nám naskytla příležitost vytvořit nové hodiny do jeho impozantní recepce, neváhali jsme ani chvíli,“ říká Josef Zajíček, CEO a investor značky Bohematic.

