Jsou umístěny ve dvou místnostech bývalé zámecké kovárny, z níž památkáři za pomoci studentů i profesorů Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni vytvořili lapidárium.

„Sochy jsou nasvícené, barvy osvícení se přitom mění za použití různé projekce a hudby, která dokresluje atmosféru,“ uvedl Jan Morávek z fakulty designu a umění. Mimořádná expozice byla včera v předpremiéře představena novinářům, veřejnost ji bude moci poprvé spatřit 19. června. „Hodně jsme řešili, jak světla a projekci použít. Trvalo nám to asi půl roku. Ještě k expozici přidáme nějaké další prvky, například senzory,“ uvedl Morávek.

Připomněl, že zařízení v lapidáriu by provoz při běžných prohlídkách zřejmě kapacitně nezvládlo, a tak se interaktivní prvky budou spouštět asi jen při mimořádných akcích. „Instalace expozice byla pro náš tým velkou výzvou. Sám jsem svou původní profesí sochař, a tak vnímám Braunovy sochy jako opravdu mimořádný počin,“ dodal.

Sochy Matyáše Brauna se vrátily do Valče po čtyřiceti letech. Odtud byly na konci 70. let převezeny po velkém požáru zámku do Kladrub. Ve Valči stojí v parku jejich kopie, část z nich byla ale před lety ukradena, a tak byly umístěny dovnitř zámku. Po lepším zabezpečení parku se opět vrátily do zahrady poblíž kašny.