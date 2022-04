Lidé se od začátku konfliktu sešli u Hlavní pošty na podpory Ukrajiny už potřetí. Poslední shromáždění nebylo výjimečné jen obrovskou účastí, ale i tím, kdo ho svolal. Vedle karlovarského aktivisty Ondřeje Bednáře to byly totiž dvě ukrajinské studentky práv Anna a Dana. Po příjezdu do kraje se jich ujal manželský pár Lucie a Tomáš Trčkovi ze Sokolova. "Dívkám je 22 let a bydlí u nás. Zbytek rodiny mají na Ukrajině, rodina poslala jen je. Jsou to kamarádky, každá ale pochází z jiného města," vypráví Trčkovi, kteří neskrývali dojetím nad tím, co 'jejich' dívky dokázaly. "Chtěly se sejít s ostatními ze své domoviny, a tak přišel tento nápad. Následně o něm informovaly ostatní uprchlíky přes sociální sítě," pokračují manželé.

Dana a Anna neměly během shromáždění příliš času na povídání. Stály na pódiu, tlumočily poselství a celou akci společně s Bednářem vedly. "Chtěly jsme, aby svět věděl, co se u nás děje. Jsme rády, kolik lidí přišlo," komentovala stručně Dana, která nejenže zorganizovala setkání v Karlových Varech, ale příští týden se chystá i na zápis na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. "Podařilo se nám přihlásit ji k zápisu. Dokonce získala i stipendium, aby měla peníze na to, aby se mohla lépe dorozumět. Anna nastupuje na práva až v září," dodali Trčkovi.

Mezi těmi, co přišli k poště, bylo i mnoho Čechů. Z úst organizátora Bednáře se dozvěděli, že česká vláda pomáhá Ukrajině více než jiné státy. "To zlo, které se páchá na Ukrajině, je organizované a plánované. Musíme jednat. To, co jsme viděli v Buči a jiných městech, nemusí být konečné. Bůhví, co ještě uvidíme třeba v Mariupolu. Ukrajina nepotřebuje vlnu utěšení, Ukrajina potřebuje zbraně. Na Ukrajině se nebojuje o Ukrajinu, na Ukrajině se bojuje o celou Evropu," prohlásil Bednář.