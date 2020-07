„Letos šlo o dvacátý první ročník Srazu historických vozidel, kterého se účastnilo sto padesát aut a také sedmnáct motocyklů,“ řekl Deníku Jiří Markuzzi, předseda Veterán car club Mariánské Lázně, který motoristy s historickými vozy pozval.

Akce začala v Chodové Plané na nádvoří rodinného pivovaru Chodovar. „Pak účastníci vyrazili na trať do Teplé, Mnichova, Kladskou a přes Mariánské Lázně zpět na nádvoří do pivovaru,“ dále popsal průběh předseda klubu.

Organizátoři si do poslední chvíle mysleli, že akce nebude nebo že dorazí minimum veteránů. „Na našich stránkách jsme akci měli do poloviny června za zrušenou. Jenže Vláda pak umožnila pořádání akcí do pěti set lidí, tak jsme zveřejnili, že akci pořádáme a podívejte se, dorazilo nejvíce účastníků v historii,“ usmíval se Markuzzi a dodal několik zajímavostí. Například byl k vidění automobil Zetko z roku 1931, jehož výrobu v brněnské zbrojovce podporoval Vlasta Burian a také tímto modelem jezdil. Dorazil i speciál Aston Martin jehož jsou v republice pouze tři kusy. Dále se účastníci mohli pokochat pohledem na francouzské citroëny 2CV zvané Kachny, ale také na staré Volhy, jedna v barvách někdejší Veřejné bezpečnosti, historické ferrari, Velorex zvaný hadrák, či vskutku stařičké veterány, které majitelé startují roztočením motoru klikou.