Františkolázeňské zastupitelstvo má patnáct členů a funkční koalice potřebuje osm mandátů. Na ní se původně chtělo dohodnout sdružení Pro Františkovy Lázně s podporou STAN, jehož lídrem je současný starosta Jan Kuchař, které získalo tři mandáty, s Alternativou pro Františkovy Lázně se dvěma mandáty společně s hnutím Fajn Frantovky se třemi mandáty. Tato koalice by tak disponovala těsnou většinou osmi mandátů.

Klínovec s vlkem budou mít unikátní minci. Na líci je portrét Alžběty II.

V tomto případě by v opozici zůstalo hnutí ANO se dvěma mandáty a Sdružení Místních, které ve volbách získalo pět mandátů, tedy nejvíce. A i toto uskupení by rádo stanulo ve vedení lázní. Lídrem je Lenka Průšová a jeho členem je také Ivo Mlátilík. Ten se sice do zastupitelstva nedostal, ovšem rezignací dvou kandidátů na kandidátce před ním zastupitelský mandát nakonec získal.

Jaká koalice se ve Františkových Lázních dohodne, o tom nikdo zatím nechce spekulovat. "Jednáme," zní vyhýbavé odpovědi.