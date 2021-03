Vyčerpaným zdravotníkům chebské nemocnice se proto rozhodl pomoci i generál Petr Pavel. Spolu s místním Komunitním osvětovým společenstvím organizuje sbírku, která zajistí lékařům a sestrám v první linii osobní psychologickou podporu. Profesionální terapeuti budou za zdravotníky docházet přímo do nemocnice.

„Jsou to stejní lidé jako my, ale dnes na pokraji fyzických i psychických sil vedou bitvu za nás všechny,“ řekl generál Petr Pavel. „Dělají rozhodnuti o životě a smrti, jsou pod obrovským stresem. Utrpení pacientů se extrémně podepíše i na těch nejsilnějších. Z vlastní zkušenosti vím, co s psychikou člověka udělá dlouho trvající stres,“ uvedl.

Generál Pavel se spojil s regionálním občanským spolkem a po domluvě s vedením chebské nemocnice organizuje sbírku, která zajistí několikrát týdně osobní účast terapeutů.

„Z rozhovorů s experty víme, že lékaři a sestry často po vyčerpávající práci nechtějí někam volat nebo řešit problémy po večerech online. Proto pro ně chceme zajistit psychologickou podporu přímo na pracovišti. Předem už jsme zajistili tři terapeuty, kteří jsou připraveni začít pomáhat,“ uvedla Lucie Poláková, místopředsedkyně chebského Komunitního osvětového společenství. To s iniciativu Spolu silnější generála Pavla spolupracuje již od loňského roku.

„Chceme také, aby zdravotníci mohli navázat s terapeuty dlouhodobý vztah, aby si byli nablízku i po opadnutí největších problémů. Nahromaděný stres a vyčerpání z tak těžkého boje je třeba léčit dlouho, proto je důležitý osobní kontakt,“ dodal generál Pavel. Ti, kteří chtějí pomoci, mohou přispívat na transparentní účet sbírky 2501792658/2010.