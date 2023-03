"O odstoupení Zdeňky Macháčkové Šimánkové vím, ale důvody jejího odchodu zatím neznám," uvedl radní Miroslav Vaněk, který neskrýval nad jejím odchodem podiv. "Pro nás všechny to je překvapení. Čekám na vysvětlení situace od Daniela Tobolky, jednatele HC Energie," dodal radní Vaněk.

Ještě při vystoupení před karlovarskými zastupiteli na jejich posdledním lednovém jednání (24. 1.) nová generální manažerka uvedla, že novou práci hodnotí jako velkou výzvu, na níž se velmi těší. "Chtěla bych navázat na tradici, kterou hokejový klub v Karlových Varech má, prohlubovat partnerství se stávajícími sponzory a navázat jednání s novými firmami. Zároveň mám ambici posunout HC Energii dále, mít skvělou atmosféru v týmu a celkově zlepšit hospodaření klubu," popsala tehdy hlavní cíle na postu generální manažerky HC Energie Zdeňka Macháčková Šimánková.

Podle vedení hokejového klubu rezignace Macháčkové pramení z rodinných důvodů na straně zkušené manažerky. Jednou z podmínek na obsazení pozice generální manažerky byl totiž stálý pobyt v Karlových Varech, ta se však ukázala jako ne zcela udržitelná, protože zdravotní stav maminky odcházející manažerky se komplikuje a ona jí chce být nablízku.

„Na rodinnou situaci jsem si nikdy nestěžovala, mám velkou podporu svého muže. Není to ale pro mě vstříc mamince jednoduché,“ popsala hlavní příčinu Macháčková. Daniel Tobolka, jeden z majitelů klubu plně rozumí důvodům, proč se rozhodla post ve vedení našeho klubu opustit. "I za ten krátký čas, co v něm působila, nastavila systémové procesy, které by měly vést k tomu, že klub ve střednědobém horizontu dosáhne vytyčených cílů. Za její práci se jí sluší jen a jen poděkovat. Zdenka navíc Energii úplně neopouští, s klubem bude nadále externě spolupracovat v oblasti sales a financí,“ okomentoval částečný odchod zkušené manažerky jeden z majitelů klubu Daniel Tobolka.

Klub po odchodu Macháčkové povede právě Daniel Tobolka, který je zároveň i jednatelem Energie.