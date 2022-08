Pět mítinků v pěti městech během pátku obrazil expremiér Andrej Babiš v Karlovarském kraji. Jako první přišly na řadu Žlutice, následovala Toužim, Bochov, Ostrov a svoje putování zakončil v Lokti. A to předčasně. Atmosféra na jednotlivých pátečních zastávkách regionu postupně gradovala. Zatímco v Toužimi mu lidé málem líbali ruce a jeho kšiltovky vzali útokem, v Ostrově na něj bylo připraveno několik hlasitých odpůrců, kteří se dostávali do slovního konfliktu se stoupenci.

Všech pět zastávek absolvoval dvaasedmdesátiletý Josef Šlesinger ze Zbůchu na Plzeňsku, který byl jedním z nejviditelnějších odpůrců, a to i třeba v Bochově, kam na náměstí dorazila necelá stovka obyvatel. Značnou část přítomných tu tvořily děti z příměstských táborů, které přítomnost Babiše v malém městečku braly jako atrakci a zpestření svého programu.

Po celý den doprovázel tým ANO, který vedle Babiše tvořil i Karel Havlíček, Jana Mračková Vildumetzová a Věra Procházková, mohutný štáb policistů. Například v Ostrově, kam na náměstí dorazilo několik stovek lidí - především příznivců expremiéra, jich bylo přes 40. Před ostrými konflikty bránil i veřejnost i antikonfliktní tým. Ten na všech štacích s policisty dělal clonu i kolem Josefa Šlesingera, aby nedošlo k šarvátkám. "Jsi estébackej hajzl," opakoval na shromážděních penzista.

V Ostrově ale nebyl sám, kdo expremiéra kritizoval. Například aktivista Ondřej Bednář, který v Karlových Varech pořádá happeningy Milionu chvilek, citoval na ostrovském náměstí, kdo to je fašista a nacista. Právě tak nazval Babiš před několika dny své odpůrce, kteří se účastnili jeho shromážděních. "Vy snad něco berete, nějaké drogy??" reagovala na to jedna z členek ostroského týmu ANO. "Vaše srovnání se nás hrubě dotýká a urážíte naše rodiny," pokračoval dál aktivista. Další mladý muž mluvil o estebáctví, proti čemuž se v Ostrově ohradil jeden přítomný penzista. "Víš, kdo to byl vůbec estebák, mladej? Ujasni si pojmy a pak mluv," diskutoval s ním penzista. "Vždyť on se narodil před dvaceti lety a vůbec neví, co to je," přidal se další starší muž. Odpůrci v Ostrově si navíc dobrovolně udělali vlastní oddělený koridor, a to z toaletního papíru. Naráželi tím na oficiální požadavek štábu ANO po městech, kde se v pátek Babiš zastavil, pro zřízení speciálních zón pro odpůrce. Samosprávy to ale odmítly, protože by tím postupovaly protiprávně.

Zatímco na prvních 4 zastaveních dostaly prostor Havlíček, Mračková Vildumetzová i Procházková, v Lokti se svého vystoupení museli vzdát. Odpůrci Babiše v podstatě ANO v Lokti vypískali, byli v převaze, a tak se expremiér musel spokojit jen se svými proslovy, které pronesl na předešlých zastávkách, a následně už jen rozdal s podpisy své knihy. "Tak já chtěl mít hezký víkend. No jo, ale tady vládne TOP 09 a Piráti," komentoval hlučný dav odpůrců Babiš. Ti byli připraveni nejen píštalkami, tlampači ale i sirénami. "Ale máme tady i toho našeho pána. Vy se asi už těšíte na koncert Leoše Mareše, ne?" reagoval expremiér na přítomnost penzisty ze Zbůchu. Babiš tím měl na mysli Marešův páteční koncert v Lokti.

Šlesinger má za sebou už 32 Babišových mítinků. "Vadí mi jeho minulost, proto podnikám tyto akce. Lidé za komunistů tu měli blízko k hranicím, ale stejně za ně nemohli. Ti, co chtěli uprchnout, byli na hranicích zastřeleni. Ten člověk má na rukou lidskou krev," vysvětloval Deníku. Projel tak už Plzeňský i Jihočeský kraj. "V jižních Čechách to bylo ostřejší. Tady v Karlovarském kraji bývali lidé tak nějak s tím socialismem a komunismem více spojeni. Lidé tu bývají více smířeni s tím, v čem žijí. Je to asi těmi Sudety," svěřil se penzista aktivista.