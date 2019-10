Pokud bude souhlasit krajské zastupitelstvo, v němž má koalice včele s ANO většinu, pak se novým hejtmanem stane současný krajský náměstek Petr Kubis (ANO).

Petr Kubis | Foto: Archiv

Ve funkci tak nahradí hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která se z tohoto postu rozhodla odstoupit kvůli těhotenství. „Krajská koalice ANO už změny ve vedení kraje projednala a navrhla koaličním partnerům na hejtmana Petr Kubise, současného náměstka pro sociální věci a bezpečnost,“ uvedla hejtmanka. Koaliční partneři by se měli ke Kubisově nominaci vyjádřit do úterý a ANO nepředpokládá, že by s ní nesouhlasili. Volba nového hejtmana by se měla konat 11. listopadu nebo 16 prosince. „Chceme také představit kandidáta opozičním zastupitelům. Petr Kubis má dlouholeté zkušenosti z veřejné správy po tři roky pracuje na kraje velmi zodpovědně. Věřím, že bude dobrým hejtmanem,“ zdůraznila hejtmanka. Ona sama mu hodlá pomáhat. „Ráda bych zůstala v krajské radě v pozici neuvolněné náměstkyně pro oblast financí a pro jednání s centrálními orgány veřejné správy. Pokud mi to zdravotní stav dovolí, předám hejtmanství ke konci roku,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.