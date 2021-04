Masivní, podle lidí brutální výstavba, která podle nich výrazně uškodí kráse Karlových Varů, se chystá v nejcennějším lázeňském území, na pozemcích bývalého zahradnictví Na Vyhlídce. Založili proto spolek Chraňme Vary a protestní petici proti tomuto záměru už podepsalo přes dva tisíce lidí. I přes tyto protesty ale koaliční většina zastupitelů souhlasila se změnou regulačního plánu, který tím investorovi a majiteli pozemků, společnosti Karlovarská Vyhlídka, umožnil na studii a následně na projektu dále pracovat.

Třináct tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Kolmá a Na Vyhlídce, včetně bývalých garáží a tělocvičny, prodalo město v roce 2004 za 6,6 milionu Karlovarskému stavebnímu bytovému družstvu, které založili čtyři občané Karlových Varů, z nichž dva byli zastupitelé. Byty tam mělo družstvo postavit do deseti let. Místo toho je ale údajně za 120 milionů přeprodalo společnosti Karlovarská Vyhlídka, která tam hodlá prostavět stamiliony. Jenomže místo původních subtilních obytných domků tam mají vyrůst masivní obytné domy i lázeňské objekty.

Beze změny regulačního plánu, už druhé, ale tento záměr investor Na Vyhlídce realizovat nemůže. Zmíněný dokument povoluje v daném území stavět jen do určité výšky i hmotnosti budov a jejich respektu k danému území. Což záměr současného investora, i když už snížil výšku zástavby o 3,5 metru a její hmotnost, nesplňuje a od původního zadání při původním prodeji pozemků se diametrálně liší.

„Změna regulačního plánu v žádném případě není naše věc, tento dokument je ze sta procent plně v gesci města. Výstavba bude plně respektovat dané území,“ zdůraznil architekt Vít Řezáč ze společnost Ges Group, dceřiné společnosti firmy Karlovarská Vyhlídka.

S tím ale lidé nesouhlasí. „Neměli byste tuto změnu schvalovat. Od studie prostorového řešení území, kterou si město nechalo zpracovat firmou Casua a která specifikuje zastavěnost a výšku budov, se výrazně liší. Objekty jsou o tři metry vyšší, nesouhlasí počet pater a tento projekt nebere ohled na charakter okolní zástavby. Je to tedy v rozporu nejen s platným územním plánem, ale i se zadáním zastupitelstva,“ upozornil zastupitele Viktor Florian, který požadoval nové veřejné projednání výstavby Na Vyhlídce a žádal o stažení tohoto bodu z jednání.

Vladimír Valkoun z téhož spolku přirovnal výstavbu Na Vyhlídce k nechvalně proslulým garážím pod Imperiálem, které podle něj zcela zničily panorama lázní. „Zaprodáváte Karlovy Vary, dokonáváte tunel, který započal při prodeji těchto pozemků. Rozhodujte tak, jak vám káže srdce,“ důrazně vyzval zastupitele.

Bývalý zastupitel Milan Rusev zase upozornil, že zastupitelé mají hájit zájmy města. „Proč jste neuplatnili připomínky? Navíc kancelář architektury doporučila tuto studii přehodnotit a preferuje tam citlivou výstavbu, která území zhodnotí,“ uvedl Rusev.

Protestující občany podpořili i opoziční zastupitelé. Josef Janů (Piráti) uvedl, že podle současného záměru by v tomto území zůstalo pouze pět procent zeleně a celé, včetně vnitrobloku, by bylo neprodyšně zastavěno. A i on žádal jeho zastavení a přepracování.

Podle zastupitele Jiřího Klsáka (KOA)by město mělo k těmto nejstarším historickým pozemkům města přistupovat citlivě. „Hmotové parametry studie jsou naprosto příšerné, každý metr tady hraje svou roli. Mohutné stavby do tohoto území nepatří, zvlášť když Karlovy Vary před sebou mají schválení vstupu do UNESCO. Doporučuji tento bod stáhnout z programu. Spolek Chraňme Vary plně podporuji,“ uvedl.

Náměstek Bursík (ODS) ale studii podpořil, stejně jako náměstek Josef Kopfstein (Karlovaráci). „Nenechte se zastrašovat UNESCO, města musí žít,“ odmítl kritiku opozice Kopfstein. Stažení změny regulačního plánu Na Vyhlídce pak zastupitelé většinou hlasů odmítli, stejně jako přepracování studie.

„Nevzdáváme naši snahu. Budeme bojovat a snažit se vysvětlit problém i na dalším zastupitelstvu,“ uvedli členové spolku Chraňme Vary.