FOTO: Hrad Vildštejn ve Skalné slavil Slunovrat a dvacáté výročí

Ve Skalné to žilo, a to celý víkend. Hrad Vildštejn měl totiž důvod k oslavám, a to hned několikrát, jak sdělila PR manažerka hradu Petra Hlinovská. „Slavit budeme vše. Dvacáté jubileum, léto, ale i to, že snad už můžeme normálně žít.“

Velkolepý kulturní program byl našlapaný od samotných kapel, až po doslova vypečené občerstvení. „Byly tady výborný kapely, skvělý publikum, myslím, že tu všechno šlapalo. Co se týká pohoštění, měli jsme tady dostatečnou kapacitu stánků, výdej piva šel jako po másle. Víno bylo, masové speciality, zmrzlina byla, a taky skvělá atmosféra,“ říká hradní pán Jaroslav Bílek Víkendový festival na hradě hostil skupiny jako Traktor, UDG, Cocotte Minute, Extraband, přijel ale i Jakub Děkan, skupina Lucie Rivavel, nebo Silvie&Silver Matte a Panoptiko. I když byla vyletněná akce prošpikovaná tím nejlepším, lidí bylo málo. „ Myslím, že by mohlo být víc lidí. Nevím, co za tím je, jestli ještě následky kovidu, ale když to zhodnotím celkově, tak vše bylo v cajku,“ pokračuje. FOTO: Zatopený lom Sorgen u Františkových Lázní ožil díky letnímu počasí Přečíst článek › Tým Hradu Vildštejn prozrazuje jedno velké překvapení, ale před tím potřebuje načerpat energii po náročné organizaci festivalu. „Po tomto festivalu si dáme chviličku voraz, protože nás to malinko vyčerpalo. Ono totiž nachystat za tři týdny festival tohoto rozsahu bylo velmi náročný, nicméně 24. - 25. 7. tady máme nějakou víkendovou akci, která je teď v přípravách. A co můžeme už teď prozradit, že přijede Aneta Langerová,“ dodává Jaroslav z hradu.