Po celý den jsou k vidění ukázky starých řemesel a rukodělné práce, kde se ve své plné kráse představila rodina Špicelova ze Skalné, která si z generace na generaci předává například pletení košíků, výrobu štípaných šindelů, mlácení obilí cepem, předení na kolovratu a podobně. Jsou tu ale i moc šikovné dámy, které pletou chebské punčochy nebo paličkují krajky, a to zdaleka není vše. Je tu opravdu mnoho zajímavého k vidění, jako i včelařství, řezbářství, ale i ukázky staré zemědělské techniky v podání Traktor Klubu Skalná,“ říká ředitelka Muzea Cheb Martina Kulová.

Na své si přišli i nejmladší návštěvníci. „Pro děti jsme měli připravené zapomenuté hry, jako například drátky s kamínky, kuličky, točení špačka, honění obruče, skákání v pytlích, dřevěné dostihy, nebo i střelbu z luku. Dokonce přijeli zahrát pohádku i herci ze Západočeského divadla v Chebu,“ sděluje. Chebský statek č.p. 18 je poprvé zmíněný v roce 1756.

„ Z této doby nemáme dochované, jak přesně tato budova vypadala. To, co mohou návštěvníci vidět je částečný stav z počátku 19. století, řekněme někdy po roce 1804 obohacený o všechny postupné stavební úpravy, které statek provázely až do chalupářského užívání, tedy v 70. a 80. letech dvacátého století. Ten základní stav je zkrátka konzervovaný na počátek 19. století až do dneška,“ vysvětluje vedoucí odborného oddělení Muzea Cheb Michal Beránek.

„Samotná expozice je koncipována třemi způsoby, jednak základní dětskou linkou, kde si na své přijde i návštěvník, který touto historií není zcela políbený. Záleží na tom, co každý návštěvník očekává nebo na co se chce zaměřit,“ pokračuje. Lidé se mohou těšit na různé zajímavosti.

„Máme tu expozici, která je umístěna v horní komoře obytného stavení, kde jsou kopie chebských krojů, a to z přelomu 19. a 20. století. Vidět můžeme autentické předměty, jako jsou křestní polštářky, hudební nástroje, anebo i detaily oblečení jako je chebská výšivka, chebská krajka a podobné specialitky, které jsou typické pro místní region,“ dodává Michal Beránek.