"Trochu se nám to zhoršuje na Skalce v Chebu a také na karlovarském koupališti Rolava. Zde už evidujeme pozorovatelný vodní květ sinic i chlorofyl - a. Kvalita vody se také zhoršuje na některých místech jesenické přehrady, konkrétně jde o místo u kempu U Václava. Naopak v Dřenicích na Jesenici je voda výborná," pokračovala Dašková.

Hygienici pravidelně sledují Rolavu, jezero Michal v Sokolově, Jesenici, Lido v Hamrníkách u Mariánských Lázní, Velký rybník, Tatrovice, Bílou Vodu v Chodově a Boden v Habartově. Naopak Novou Roli, nejdecký Lesík, Betlém u Teplé, Děpoltovice či otovickou Jámu, které nemají oficiální statut, navštěvují jen jednou za rok. "Výsledky zveřejňujeme každý čtvrtek a je dobré, aby lidé sledovali náš web, kde máme k dispozici aktuální hodnoty. Je tedy možné, že se kvalita vody před zveřejněním zhorší. Doporučujeme se proto podívat, jaké byly hodnoty na daném místě v předešlém roce, protože výsledky bývají podobné. Lidé mohou ale sami zjistit, že voda není vhodná ke koupání, pokud je snížená její průhlednost na méně než jeden metr. Pokud tedy máte vody pod kolena a nevidíte si na prsty nohou, neměli byste do vody vstoupit," vysvětlila hygienička.

Po návštěvě Skalky, Rolavy a místa u jesenického Václava, kde už je kvalita vody zhoršená, by se měli lidé určitě osprchovat, a co je důležité, po sprše nesmí použít ručník. "Ten totiž zadře nežádoucí složky do pokožky. Do takových míst by neměly určitě vstupovat malé děti," dodala Dašková.