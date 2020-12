Samotní hygienici říkají, že pokyny k tomu nedostali. „Nic oficiálního k této tradiční české akci nevyšlo. Zda si lidé k sobě Mikuláše pozvou, je tedy na jejich zodpovědnosti,“ říká mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková.

Podle ní by lidé měli zachovat selský rozum a nadále se řídit pravidlem 3R – tedy: roušky, rozestupy a ruce, tedy používání dezinfekce. „Někde jsem četla takové pěkné přirovnání, že vzdálenost od této trojice by měla zůstat na délku vidlí. Co tedy k tomu říci více – Mikuláše bych přímo domů asi nezvala, přivítala bych ho mezi dveřmi. Pokud si ho chtějí lidé přece jen pozvat přímo do bytu, po jeho návštěvě by měli pořádně vyvětrat,“ dodává.

Že lidé skutečně nevědí, co mohou a co nemohou, dokazuje Pavlína Beranová z Ostrova. „Máme dvě malé děti a samozřejmě je nechceme o tuto tradici připravit. Už jsem se domluvila se sestrou, že se s manželem a jejich synem přestrojí a přijdou za námi. Bydlíme v jednom domě, vídáme se každý den bez roušek, takže snad nic neporušíme. Nedokážu si představit, že by k nám přišel Mikuláš nebo čert s rouškou,“ konstatuje matka dvou malých dětí.

Psychologové samozřejmě strašení čerty, natož těmi v hororových krampusáckých maskách, nemají vůbec rádi. „Mikuláš je ale česká tradice. Skutečně existoval a odměňoval hodné a chudé, a tak by to by mělo být. Dětem bychom měli říci, že 5. prosince přichází Mikuláš s čertem a andělem a že se čert přijde podívat, zda je dítě hodné. Rozhodně bychom ho neměli strašit odnášením do pekla. Ta trojice by měla spíše působit milým dojmem. Odměnou za to, že je dítě hodné, je pak menší dárek od anděla, ale Mikuláš by k tomu měl dát svolení,“ upozorňuje terapeutka Zdeňka Papežová, která se domnívá, že tato akce ztratila punc duchovna a hlavně obchody z ní dělají komerční záležitost. Zároveň radí rodičům dětí, které zlobí, že by měli být velmi důslední a vždy by měli určit adekvátní trest vůči danému prohřešku. Pokud tedy zakážou večerníček, měli by na tom trvat.