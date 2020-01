Klidná a věcná debata, tak zhodnotil hejtman Petr Kubis (ANO) setkání starostů, památkářů a úředníků s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). Ta ve spanilých jízdách objíždí kraje, aby po tvrdé kritice, ba i odmítání vysvětlila všem zainteresovaným nový stavební zákon.

„Urychlení stavebního řízení by bylo pro náš region obrovským bonusem. Pohnula by se výstavba nejen veřejných staveb, ale určitě by to znamenalo i příliv investorů. A lidé, pokud by mohli rychleji stavět, by se do kraje vraceli zpět. Jak se říká, obíhat s papíry nemá člověk, ale kraj,“ přivítal ministryni Dostálovou hejtman Kubis. Ta setkání vyhodnotila jako odbornou a věcnou debatu. „Máme společný cíl, a to je zrychlení stavebního řízení,“ zdůraznila.

Na dotaz, jak nový zákon řeší černé stavby, s nimiž se potýkají například Karlovy Vary, ministryně sdělila, že ty se budou muset odstranit. „A to v případě, že stavebník začne stavět bez povolení. Pokud se odchýlí od původního projektu, pak se stavba přeruší. Dodatečné povolení je možné, ale jen pokud stavba nenarušuje zájmy obce a doplní se příslušná povolení. Je třeba investorům vrátit kázeň,“ zdůraznila ministryně. A popsala také, jaké mantinely bude mít podle nového zákona proces odvolání a přezkumu. Změna zákona počítá s tím, že na obcích s rozšířenou působností zůstanou stavební úřady v přenesené působnosti, které budou rozhodovat o stavbách místního významu.

Od krajských úřadů výš by fungovala státní stavební správa. Velké stavby budou zároveň v první instanci řešit krajské stavební úřady, které budou státní stavební správou a jejich zaměstnanci budou státními ve služebním poměru. „A nebudou muset umět anglicky. I tyto obavy se ke mně donesly,“ podotkla ministryně.