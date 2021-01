Starosta Chebu Antonín Jalovec přiznává, že developeři se v kanceláři radnice točí. Nicméně, k pomyslnému plácnutí si, nedošlo. „Bohužel nesplňovali kritéria, které jsme si dali,“ vysvětluje hlava města. Jsou čtyři. Tou první je, aby byl investor ochotný koupit většinu nabízené plochy. „Dále chceme, aby stavba měla co nejmenší dopad na životní prostředí a také aby se investor podílel na chodu města a byl ochotný například sponzorovat projekty, akce,“ doplňuje starosta.

Až sem by byla jednání se zájemci vždy úspěšná. Město ale trvá striktně na posledním bodě. Budoucí podnik nabídne lidem práci na kvalifikovaných pracovních postech, nejen dělnická místa. A s takovou vizí zatím žádný zájemce nepřišel. Nejblíže zdárnému konci byla jednání s jednou globální firmou loni na jaře. Radnice blíže investora nespecifikovala, spekulovalo se, že se jedná o Daimler. „Pak ale přišla epidemie covid-19 a vzhledem k ekonomickým dopadům z jednání sešlo,“ poznamenává starosta.

Přestože si město nepřeje montovnu, výrobnímu závodu se ale tak úplně nebrání. „Pokud by zde bylo i nějaké centrum vývoje, nabídlo by kvalifikovanější místa,“ myslí si Antonín Jalovec. Otevřenou cestu by mohlo mít i logistické centrum, pokud by bylo významnější centrálou pro expedici zboží z Chebu do dalších částí světa.

Na prodej pozemků o rozloze téměř 130 hektarů Cheb nespěchá. „Nejsme v situaci, jako když vznikal Průmyslový park I., kdy jsme měli vysokou nezaměstnanost a lidé potřebovali práci. Teď jsme vybíravá nevěsta,“ říká s nadsázkou chebský starosta.

Mimo dvou průmyslových parků, jejichž vznik iniciovalo město, se plánuje ještě další zóna. V rukou soukromníka jsou pole poblíž Zlatého vrchu. Vyrůst by tu pod taktovkou společnosti Lettenmayer & Partner měly sklady pro e-shopy. Komerční zóna Cheb, jak investor záměr nazval, už dostala kladný verdikt od krajského odboru životního prostředí. „Nemá významný vliv na životní prostředí. V areálu bude postaveno celkem pět hal a administrativní budova. Haly A, B, C a D budou využívány jako internetové obchody, maloobchodní a velkoobchodní sítě prodeje,“ uvedl odbor v rozhodnutí zjišťovacího řízení. „Dle oznámení se bude jednat o samoobslužné, regálové velkoobchody, jako jsou například stavební materiály, hutní výrobky a další sortiment, včetně potravinářského zboží,“ stojí v dokumentu. Stavět by chtěla firma už příští rok na jaře. K tomu je ale podle radnice zatím daleko. „Společnost je ve fázi, když žádá o územní rozhodnutí, nemá ještě stavební povolení,“ poznamenává starosta Antonín Jalovec.

Řada Chebanů záměru netleská.Komerční zóna by přímo sousedila s obydlenou oblastí. „Je to hrozné. Když nebudu řešit jak odporné bude dívat se na beton a haly, pak se obávám především zvýšení počtu kamionů na silnicích,“ myslí si František Hahn. Záměr se nelíbí ani radnici, která upozorňuje, že záměr investora je v rozporu s územním plánem města. Počítalo se spíše se zónou pro obchody a další občanskou vybaveností. Město proto chce připomínkovat řízení o vydání stavebního povolení.