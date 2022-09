“V detailech je krása”, tak partnerské duo přistupovalo k rekonstrukci bývalé stodoly, která svého času sloužila jako truhlárna. Ostatně truhlářský um je tu vidět v každém detailu vybavení a chemický odkaz zase v nápaditých dekoracích, jež zaujmou na první pohled. „Koření je třeba umístěno v laboratorních zkumavkách, čaj ve snídaňovém košíku se zase podává v Erlenmeyerových baňkách, květiny ve velkém odměrném válci, koupelová sůl v Petriho misce a eukalyptus v prachovnici. Od výběru obkladů až po finální úpravu kleštin jsme vše pečlivě zvažovali, abychom vytvořili osobitou atmosféru umožňující odpojení od každodenních starostí,“ popisuje inženýr Jan Šugar, který v místě dnešního loftu vyrůstal.

Mladý pár si splnil svůj sen o dokonalém bydlení v Krušnohoří. „Tak, jak jsme si loftový byt vysnili, takový ho skoro až na pár drobností máme. Většinou jsme tvořili svépomocí, ale hodně nám pomáhal se stavebními pracemi Honzův tatínek, který je mimochodem velmi šikovný truhlář a má stavební firmu. Když jsme zde viděli ta dvě malá okna a výhled do přírody, bylo jasné, že si tento prostor zaslouží otevřít,“ říká Michalea s tím, že proporce bytu si žádaly o vytvoření prostorné terasy. „Nyní to tady krásně dýchá. Rozhodli jsme se, že zde necháme kleštiny i střechu, aby to bylo vzdušné a velké. Myslím si, že se nám to podařilo,“ usmívá se Jan.

Jak říká Míša, v chemickém oboru jsou vidět výsledky za delší čas a mnohdy se může stát, že bádání se nemusí povést, proto inženýrům chemie dělá velkou radost, když je za nimi práce znát. „Je pro nás milé, když na tomto místě lidé prožívají pozitivní emoce a odnáší si příjemné pocity. Dokonce se nám vracejí hosté, kteří neradi jezdí na stejná místa. Náš obor v oblasti chemie tedy využíváme paradoxně i v interiéru, doplňcích a vychytávkách,“ říká Jan.

Míša a Jan k rekonstrukci loftu využili shodou okolností koronavirovou pauzu. Celý rok 2021 tedy pracovali mimo své zaměstnání na západě Čech. „Otevírali jsme začátkem prosince, ale před tím na rekonstrukci padlo veškeré naše volno i dovolená. Rekonstrukce také probíhala, když jsem byl v posledním ročníku a pracoval jsem ještě do toho na diplomce, takže jak se říká, když už, tak pořádně. Celá investice nás vyšla na víc jak půl milionu korun, ale měli jsme štěstí. Při dnešních cenách bychom se vyšplhali na daleko vyšší ceny,“ doplňuje.

Mladí podnikatelé si také přejí, aby jejich návštěvníci více poznávali Krušnohorsko. Dokonce v loftu vytvořili mapu míst, kde by se hosté mohli při svých turistických cestách zastavit. „Krkonoše a Šumava je turisty hojně navštěvovaná, ale dalším naším přáním je, aby lidé poznali i krásu Krušných hor,“ usmívá se Míša, která poukazuje i na další detail položený na terase bytu. Ten je osázen krušnohorskou faunou. „Na terase máme zasazené rostliny, které najdete tady v Krušných horách. Je to další z našich symbolů, které považujeme za důležité,“ uvádí.

Původně chtěl pár byt V Podhůří využívat jako víkendovou usedlost, ale zájem ze strany návštěvníků je tak velký, že se jim to za celou dobu nepodařilo. „Rádi bychom námi vybudovaný ráj také využili, ale asi si budeme muset stejně jako naši hosté zamluvit termín. Zatím jsme do tohoto bodu nedospěli i proto, že nám to zkrátka nedá a vždy tady něco vylepšujeme. Terasa vznikla například nyní v dubnu, vířivku jsme přidávali někdy v půlce srpna, dále je tu pro hosty nové ohniště. Vždy si vymyslíme nějaký projektík. Myslíme si, že za víkend budeme mít hotovo, ale opak je pravdou, protože se práce protáhnou i na měsíc. Je to totiž vždy pracnější, než to vypadá, ale už se těšíme, až si také odpočineme. Chystáme samozřejmě ještě další vychytávky, ale už jich nebude mnoho. Začínáme být s tímto prostorem spokojení, ale především nás těší, že jsou spokojení naši hosté,“ doplňuje Jan.