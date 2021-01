Jasno už ale mají zdravotníci. V medicíně otevírají sítě 5G nové dveře k rychlejší péči o pacienty. Testují to i záchranáři z Karlovarského kraje.

TELEMEDICÍNA JE PŘÍNOSEM

Takzvaná telemedicína, kdy lékař s pacientem komunikuje v reálném čase na dálku, ať už skrze chat nebo video, se začíná využívat v ambulantních ordinacích, ale také u záchranné služby.

„Přínos spatřujeme zejména v poskytnutí přednemocniční neodkladné péče,“ říká ředitel zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana.

V praxi by to mělo vypadat tak, že přímo pacient, či osoba, která mu pomáhá, komunikuje se záchranářem skrze aplikaci, například známou a hojně využívanou Záchranku.

Nyní se řeší propojení i s lékařskými přístroji, které by na dálku mohly naměřit krevní tlak či natočit EKG křivku. To lékařům pomůže při diagnostice a ušetří kapacity lékařů u případů, kde jejich okamžitý zásah nebude úplně nutný.

Lékařů je nedostatek. „V současnosti jezdí k přibližně 17 procentům pacientů, zatímco 83 procent pacientů ošetřují výjezdové skupiny záchranářů bez lékaře,“ vysvětluje Smetana. „Naší snahou v této situaci je dostat lékaře alespoň virtuálně pomocí telemedicíny k většímu počtu pacientů,“ doplňuje.

DIABETICI JSOU NAPŘED

Telemedicína ale nachází využití i v ambulancích, což se projevilo zejména v současné době epidemie covid-19. Řada lékařů opustila ambulance například kvůli nedostatku zdravotních pomůcek či svému vlastnímu vysokému věku. Ordinovali ale na dálku. Oborem, kde se může telemedicína rychle rozvíjet, je diabetologie. „Před ostatními medicínskými obory má diabetologie určitý náskok, protože různé formy digitální komunikace, dálkového vyhodnocování glykemických záznamů a funkce technologických prostředků pro podávání inzulinu jsou již dostupné,“ uvádí lékař František Soudek, lékař diabetologického centra IKEM, v odborném článku Distanční léčba diabetu: Co mohou pacient, lékař a sestra zvládnout na dálku?.

PEČLIVĚ SESBÍRANÁ DATA POMÁHAJÍ

Pokud lékař dostane od pacienta pečlivě sbíraná data, může mu poradit i na dálku nebo třeba z hodiny na hodinu. Nebude nutné se objednávat do ordinace. To potvrzuje i diabetik Jiří Sulejka z Karlovarska. „Jsem jinak zdravý, nemám komplikace. Během nouzového stavu jsem doktorce zasílal záznamy o naměřených hodnotách cukru, pečlivě jsem si vedl zprávu o tom, co jsem jedl. Paní doktorka mi pak s čistým svědomím napsala další recept na inzulín, aniž bych se musel vystavovat riziku, že budu muset do nemocnice, kde má ambulanci,“ pochvaluje si.

A přestože u všech medicínských oborů telemedicína lékaře nenahradí, právě úspora času bude podle zdravotníků to nejdůležitější, co dálkový přístup přinese. A to jak pacientům, tak lékařům.