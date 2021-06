Sílící podnikatelské aktivity společnosti Sedlecký kaolín (SK) začínají mít zásadní dopad na jakoukoliv komunikaci mezi touto firmou a vedením obce Jenišova. Ten je vedle Mírové, Božičan a Nové Role jednou z obcí, které se záměry těžařské firmy velmi dotýkají. Obec Jenišov nyní zorganizovala hromadnou žalobu proti zahájení těžby v lokalitě Zátiší v Mírové, kterou požehnal Český báňský úřad (ČBÚ). K ní se přidala i obec Mírová, kde se ovšem rozpadlo zastupitelstvo a čeká se na předčasné volby. Vedení Jenišova kritizuje navíc Sedlecký kaolín za to, že přes zákaz použil obecní pozemky, aby se dostal na parcely, které tu SK vlastní.

Deník už před časem informoval, že ČBÚ nevyhověl letos na jaře připomínkám proti stanovení dobývacího prostoru v lokalitě Zátiší Mírová. A Jenišov se rozhodl bránit u soudu. "Je to naše iniciativa a my do ní přizvali Mírováky. Hromadnou žalobu jsme podali ke Správnímu soudu. Věříme, že nám dá za pravdu a že se proces zastaví. Například jde o hlukové limity spojené s plánovanou těžbou, které jsou hodně našponované," uvedl starosta Jenišova Jiří Stehlík.

Podle místopředsedy představenstva SK Radomila Golda na to má samozřejmě obec právo. "Ani to není žádná nová informace, vlastně jsme s tím počítali. Necháme soudy, ať nezávisle rozhodnou," reagoval Gold.

Starosta Stehlík se na SK zlobí, že před pár dny firma využila pozemky obce, aby se dostala s těžkou technikou k těm svým. "Jde o záležitost lomu, který se nachází v našem katastru, je ale obklopen našimi pozemky. Máme přitom předběžné opatření Krajského soudu v Plzni, že firma nemůže přejet přes naše pozemky na ty své. Přesto to před pár dny udělala," poznamenal starosta Jenišova.

Gold ale trvá na tom, že SK předběžné opatření neporušila. "Vjeli jsme na účelovou komunikaci, která je veřejná. Nikdo nám nemůže bránit, abychom obhospodařovali náš majetek. Tato komunikace nemůže být zatarasena ani uzamčena. My se obce ptát nebudeme, abychom se na naše pozemky dostali," prohlásil Gold s tím, že se s Jenišovem dostala firma do zákopové války. "Jenišov zneužívá své role, je to účelové. Zatím jsme vůči němu hodně zdrženliví, ale už nám trpělivost dochází. Nikdy jsme na obec nepodali žalobu. Nyní říkám, že nevylučuji, že to uděláme, a to třeba kvůli zmařeným investicím," uvedl místopředseda představenstva SK.

Těžba, kterou realizuje tato firma, ovlivňuje životy obyvatel hned několika obcí. Podle Golda je ale vztah jen v Jenišově takto vyhrocený. Firma sídlí v Božičanech a podílí se na jejich rozpočtu. Starosta této malé obce Miloš Kameš připustil, že Božičany z přítomnosti tak velké firmy profitují. Kladou si podmínky, které se podle Golda snaží SK plnit. "Je to o komunikaci. Jenišov ale nekomunikuje vůbec," dodal Gold. Není ovšem žádným tajemstvím, že firma zaměstnává mnoho lidí z dotčených obcí včetně politiků. Sám Gold není výjimkou.