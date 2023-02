Jak Deník informoval, JK dostal od města, jemuž pozemky patří, před několika měsíci výpověď. Oficiální důvod byl, že se na základě kontroly smlouvy zjistilo, že je v podstatě neplatná. K ní ale došlo až poté, co JK dostal výpověď ze zcela jiného důvodu - kvůli porušení smlouvy. JK měl bez vědomí města Karlovy Vary areál podnajímat dalším subjektům, což ovšem všechny audity vyvrátily. Kontrolu do klubu poslal podnikatel Jiří Škarda, který vlastní konkurenční stáj v Kolové. S ním je JK v dlouhodobém sporu, jehož jádrem je rybník nacházející se ve starorolském areálu a do něhož si Škarda nasadil ryby. Právě dohady o vodní plochu byly i součástí materiálů, které radní v minulosti řešili. V nich se píše, že Škarda s dalším rybářem Stanislavem Škrobáčkem chtěli rybník do pachtu, což jim ale radnice neumožnila, protože rybník je předmětem výpůjčky pro JK. Důvodem jejich žádosti byl fakt, že mezi JK a rybáři došlo k ukončení dohody, na základě níž mohli vodní plochu využívat za roční příspěvek osm tisíc korun.

Tady se cítí Karlovaráci nejméně bezpečně: Rybáře už potřetí vyhrály průzkum

"Jak jsme od začátku říkali, my jsme nechtěli jít proti Jezdeckému klubu, museli jsme ale narovnat situaci, k níž zde došlo, protože se ukázalo, že smlouva není platná," vysvětlovala po jednání úterní rady města karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Aby byly následující kroky byly v souladu s českou legislativou, nechali radní po Novém roce vyhlásit záměr výpůjčky pozemků v areálu. Vedle JK o ně projevili zájem ještě další tři uchazeči. Byl to ale právě JK, který před 60 lety začal svépomocí budovat tento areál, jehož součástí je i vodní plocha a jejíž prioritou je plavení koní. "Rada města rozhodla, že vítězem je Jezdecký klub Stará Role. Jedinou naší podmínkou je, aby umožnil přístup k vodní ploše za účelem vytěžení ryb, které si tam rybáři nasadili. Stanovili jsme na to lhůtu dva roky. Důvodem této podmínky je narovnání dlouhodobého sporu s rybáři," vysvětlila primátorka. Členové klubu se tentokrát nechtěli k rozhodnutí rady vyjadřovat.

Opoziční zastupitelé na zářijovém jednání, kdy se problematika s JK otevřela, poznamenali, že na vině je město a ne koňáci, kteří na tom mohou být biti. "Nelíbí se mi, že bude vypsán záměr. Co když vyhraje konkurence? Ten klub tam sídlí už 60 let," uvedl v září tehdejší zastupitel Jiří Klsák (KOA). "My ten záměr musíme vyvěsit. Pak je na radě města, koho vybere," reagovala tehdy Pfeffer Ferklová