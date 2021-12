Všechny články unikátního seriálu Dětský Vánoční deník čtěte ZDE

Čtyři dny byl v bezvědomí, poté podstoupil desítky operací. Jenže pak ho postihl neléčitelný zánět. Nebylo jiné řešení, než odstranění celé spodní části těla, včetně pánevního skeletu a kosti křížové. Jenže vloni mu začalo zakončení páteře tlačit na střevo a vznikla tam chronická infekce. „Časem by mohlo střevo prasknout, a pokud by se tak stalo, tak už by to podle lékařů pro mě bylo fatální. Jediným řešením je speciální vozík, kde by tělo mělo sklon dozadu, abych částečně odlehčil střevům,“ řekl Křeček.

Speciální vozík v hodnotě přes milion korun ale nehradí pojišťovna a Dan na něj ani s pomocí blízkých neměl finance, a tak zřídil transparentní účet. Potřebnou částku se podařilo vybrat. „Děkuji všem, kteří přispěli, splnili mi sen a zachránili život,“ řekl Deníku Křeček, který si ale na stroj musel počkat téměř rok od vzniku sbírky.

Covid zkomplikoval cestu do Rakouska na potřebné testy, zpozdila se i výroba. „Poslední čtyři měsíce před obdržením vozíku jsem byl zavřený doma, ležel jsem na gauči. Bál jsem se, aby mi neprasklo střevo. Celé léto doma, to byla hrůza. Ale měl jsem o sebe strach,“ přiznal Křeček. Nový vozík si užívá, učí se ho ovládat a těší se, až se s ním podívá na Šumavu, neboť stroj je schopný zvládnout i náročnější terén a Danovi tak výrazně rozšířil možnosti pohybu.