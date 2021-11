Kdybyste měl těch 39, nebo třeba i celých 45 let, stručně charakterizovat, jak byste to udělal v několika větách?

Je těžké popsat stručně celých pětačtyřicet let. V každém případě se absolutně změnila doba. Když jsem se v roce 1982 vrátil do Tachova, v orchestru zbylo asi tak do dvaceti původních muzikantů a s nimi a nově začínajícími jsme pokračovali. Repertoár byl klasický, koncertní, pochodový, lidovky i pár východních melodií, poplatných minulé době. A musím říct, že za těch mých téměř čtyřicet let jsem se nesetkal s tím, že by někdo odmítl zahrát si (samozřejmě co nejlépe) kvalitní skladby z oblasti lidové hudby, tzv. dechovky. Jsem hrozně rád, že to nikomu nedělá problém. Postupně se nám do repertoáru dostávaly i nové koncertní skladby, taneční, popové i muzikálové. A to je to, co dnes muzikanty nejvíc táhne. Posluchači to mají rádi, kapela to ráda hraje a o tom to je.

Je to vidět i na programech koncertů, které máme před sebou. Ve srovnání s koncerty z prvních desetiletí dnes převládají spíše bigbandové skladby, muzikálové, evergreeny…

Snažíme se o pestřejší repertoár, složený z různých žánrů, ale tyto líbivé věci jsou také poměrně dosti náročné. Na letošní výroční koncert jsme například oprášili i Bohemian Rhapsody od Queenů, kterou jsme s velikým ohlasem hráli na výstavě EXPO v Hannoveru. A ono už je to jednadvacet let. V programu výročního koncertu jsme uvedli, že Freddie Mercury skladbu napsal již v roce 1975, tedy v době, kdy se náš orchestr teprve zakládal. To je tedy také pěkná řádka let.

Jako kapelníkovi vám pod taktovkou prošlo několik stovek lidí. Zanechal ve vás někdo, ať z těch minulých, nebo i současných členů orchestru, nějakou hlubokou stopu? Někdo, kdo by se výrazně zapsal ať už do činnosti orchestru nebo později jako hudebník ve své samostatné dráze?

Důležité je, že se nikdo nezapsal nějakým extra velkým průšvihem, to jsem hodně rád (smích).

To je také důležité, samozřejmě…

Ale rád vzpomínám na mnoho obětavých lidí, tahounů, kteří mi pomáhali a kteří mě vlastně provázejí stále a bez nichž bych to těžko dával. Oporou je mi chápající manželka, která se nebrání například moderování koncertů, a sdílí se mnou veškeré starosti, které okolo toho všeho jsou. Jsem rád, že za tu dobu nám v orchestru vyrostla spousta skvělých muzikantů, kteří dál pokračují ve své profesní dráze. Někteří dnes již jako učitelé na místní i jiných ZUŠ a také na ZŠ a SŠ. Jako příklad bych uvedl V. Nekvapila, P. Novohradského, M. Petruně, M. Durkáče, dceru P. Kadlecovou (první hobojistku Plzeňské filharmonie), F. Pospíšilovou, A. Círa a další. Ale musím uvést i další muzikanty, kteří hrají ve významných orchestrech jako je například Ústřední hudba české armády, či divadelní orchestry a další. Jsem rád, že cestu zpět si našel například i Petr Kičinko, který vystudovat fagot na konzervatoři a absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění. Dnes má však běžné povolání, protože jako muzikant zatím nesehnal odpovídající místo. To je přesně podobný problém jako v Japonsku. Tam má každá škola hudebního zaměření svůj orchestr a země vychovává spoustu skvělých hudebníků. Po skončení školy ale nemají kde pokračovat. Tak se stává, že jim nezbude nic jiného, než jít do světa. Proto spoustu japonských umělců potkáváme i v českých orchestrech.

Ale vrací se i pořád k DOMu, třeba jen si příležitostně zahrát?

Někteří s orchestrem stále spolupracují a za to jim musím velice poděkovat. Jako příklad bych uvedl dceru Alenu, která do orchestru přivedla i naše vnoučata, dále Tondu Círa, který dnes působí v Plzni a pokud najde volný čas, tak naší kapele pomůže, jako například při soustředění v Českých Budějovicích. Nebo dceru Petru, která jako členka Plzeňské filharmonie zahrála skladbu Gabrieli Oboe, kapelou věnovanou našemu zesnulému prezidentovi Josefu Junkovi. Jsem rád, že po těch letech má kapela svoji duši, a to mi samozřejmě také dodává chuť do další práce.

Co pro vás musí splňovat žák, který nastoupí do ZUŠ, aby se dostal do orchestru?

Když přijdou děti do hudebky k zápisu, snažíme se také jejich zájem trochu koordinovat dle možností školy. On by každý chtěl hrát na bicí, na kytaru a podobně. Jenže potřebujeme také dechy a další nástroje. Pro začátek je ideální zobcová flétna, pak mohou děti snáze přejít na dřeva a na žestě. Může se pak stát, že už po dvou, třech letech se mohou stát členy orchestru. Snažíme se, aby měl orchestr stálý příliv nových žáků, aby ti starší je stačili zaučit, zaškolit, začlenit do sekcí a podávat pomocnou ruku. Jsem hrozně rád, že jsme kolektiv, kde není šikana, kde si členové pomáhají. Mám z nich radost a to mě nakopává tu naši káru táhnout dál. Vždyť my jsme teď měli období, kdy jsme 684 dní neměli možnost hrát před tak početným publikem. Posledním velkým publikem byl vánoční koncert 21. prosince 2019 a nyní 45. výroční koncert 16. října 2021.

Šest set osmdesát čtyři dní. To číslo vypadá hrozivě…

Já jsem byl nervózní, zda se to vůbec rozjede, jestli se mi všichni vrátí, kdo z nich se vlastně vrátí, zda budu schopen s tím něco dělat. Když už povolili setkání více lidí, sešlo se nás na první zkoušce šest, ale když jsem viděl to nadšení, ulevilo se mi. Když už jsme pak mohli zkoušet v sále, tak to ze mě spadlo. Za to nadšení a zájem jsem hrozně rád.

Co plánujete teď?

Soustředění, které jsme nedávno měli, jsme chtěli udělat už před rokem. Teď nesměle plánujeme vánoční koncert. Čísla stoupají a jestli to takto půjde dál, můžeme jen doufat, že nám nezavřou obchody, že nezavřou školy. Protože pak by to bylo celé zase v háji. Loni už bylo plánováno setkání na festivalu ve východní části Německa, ale zrušili to, stejně jako letos. Uvidíme, jestli se uskuteční příští rok v červnu. Nekonalo se ani Švihovské hudební léto, kam jsme také jezdili. Uvidíme, kdo se probere a kdo si troufne příští rok na jaře něco zorganizovat. Není to totiž vůbec jednoduché. Loni jsme měli naplánovaný koncertní zájezd do Chorvatska, ale neuskutečnil se. Tak třeba se povede za rok.