"Karavany už začaly na hory najíždět. Není výjimkou, že jich u nás na centrálním parkovišti máme i takových deset. Že bychom z toho byli nějak nadšeni, tak to rozhodně nejsme. Regulovat to ale zatím neumíme," stěžuje si starosta Horník.

Důvod, proč nejsou osadníci z karavanů na horách právě vítáni, je celkem logický. Bydlí si ve svém a využívají vše kolem, aniž by městu zanechali nějaké peníze. "Přínos pro město je minimální. Přivezou si vše vlastní včetně jídla, bydlí ve svém. Navíc po nich většinou musíme uklízet, protože po sobě nechají na parkovištích nepořádek. Kam asi vylévají své toalety? U krajnic a až sníh roztaje, není to právě příjemné," konstatuje božídarský starosta.

Poplatek za parkování sice zaplatí, ale karavany jsou objemnější než běžná auta, takže zaberou více místa. "Právě s jejich zaparkováním bývá pak při větší sněhové nadílce problém. V tuto chvíli nemáme žádné páky, jak jim v parkování u nás zabránit. Jednali jsme o tom i na zastupitelstvu, a pokud nebudeme situaci zvládat, umístíme na parkoviště značku se zákazem vjezdu těchto vozidel. Ta už je například nahoře na Neklidu, kde vloni lidé v obytných vozech hodně přebývali," říká Horník.

Karavany a obytné přívěsy se nezamlouvají ani Petru Zemanovi, majiteli Skiareálu Klínovec. Toto středisko ale bylo vůči nim přece jen trochu vstřícné, když jim vyhradilo pár oficiálních míst na parkovišti u nástupu. "Mají tam k dispozici i elektřinu, ale popravdě za tyto služby neplatí vlastně nic. Navíc karavany zabírají místa jiným vozidlům," poznamenává Zeman.

Podle něho by bylo proto ideální, kdyby se v Krušných horách na základě územního plánu našlo oficiální místo pro takové kempování. "Protože to vlastně kempování je. Parkoviště by bylo oficiální pro obytné vozy, a tak by se k němu také přistupovalo," dodává podnikatel.