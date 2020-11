Výdejní okénko otevírá od 24. listopadu na základě rozvolňování opatření zavedených v souvislosti s pandemií covidu Krajská knihovna v Karlových Varech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Bude v provozu v pracovních dnech od 9 do 17 hodin v hlavní budově ve Dvorech. Pobočka Lidická zůstává i nadále pro veřejnost uzavřena. „Jako výdejní okénko budou sloužit první dvě místa u centrálního pultu s přesným vyznačením koridoru pro příchod a odchod, při zachování všech hygienických pravidel včetně dvoumetrových rozestupů. Čtenáři si budou moci vyzvednout pouze rezervované knihy, a to prostřednictvím on-line rezervací nebo ručně psaných žádanek na maximálně pět dokumentů, “ vysvětlila vedoucí služeb Michaela Němcová. Elektronické rezervace je možné zadávat od 24. listopadu, uživatelé budou o jejich vyřízení a možnosti vyzvednutí informováni e-mailem. Ostatní žádanky bude knihovna vyřizovat do 24 hodin. Všechny rezervace budou standardně zpoplatněny částkou osm korun. Od 24. listopadu si mohou čtenáři také vyzvednout rezervace, které si zadali před uzavřením knihovny, a ještě v té době byli upozorněni, že jsou rezervace připravené. „Tyto starší rezervace budou na své čtenáře čekat až do konce listopadu, pak budou zrušeny,“ uzavřela Michaela Němcová.