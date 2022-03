Jak už Deník informoval, největší koncentrace ukrajinských dětí je na Základní škole jazyků v Libušině ulici, za což může právě její specializace. "Ukrajinské děti zde mají adaptační skupiny. Tato škola jde cestou, kterou doporučujeme, a to právě zřízením adaptačních skupin. Zatím nevíme o žádné učitelce, kterou bychom na našem území z Ukrajiny měli. Ve školách ale hodně pomáhají ti Ukrajinci, kteří ve městě už delší dobu žijí," konstatovala primátorka.

V Karlových Varech snad není už žádná škola, kde by nějaké ukrajinské dítě nenastoupilo. Některé z nich začínají s výukou jen zvolna a volí ne příliš náročné předměty - například tělesnou a výtvarnou výchovu a také anglický jazyk.

Velkou výhodou v této dramatické době je ale podle náměstka primátorky Josefa Kopfsteina fakt, že mnoho dětí z Ukrajiny má stále svou rodnou výuku formou on-line.

Zjistit přesné volné kapacity na školách podle vedoucího odboru školství karlovarského magistrátu Františka Škaryda příliš nelze. Přesto má ale vedení města alespoň odhad, kolik ukrajinských dětí by mohlo do škol nastoupit. "Pohybuje se to kolem osmi stovek, jsou v tom ale započítány i mateřské školky," uvedla primátorka.

Co se týče bývalé Základní školy na nábřeží Jana Palacha, o které se uvažovalo, že by se případně uvolnila pro výuku, bude v brzké době sloužit pro ubytování uprchlíků. "Využijeme zdejší tělocvičnu pro zřízení 25 lůžek, protože kdybychom uvolnili tělocvičnu na některé škole, jenž je v provozu, bylo by to přece jen složitější, i kdybychom vybíraly ty školy, které mají dvě tělocvičny," dodala primátorka.