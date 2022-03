Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině zřízené v KV Areně v Karlových Varech prošlo od 1. března do půlnoci z 10. na 11. března už 4364 lidí prchajících před válkou. Jak upřesnila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková, jen za čtvrtek využilo nabídky ubytování 119 běženců. "Od začátku je to tak už téměř tisícovka uprchlíků, kterým centrum zprostředkovalo ubytování," uvedla mluvčí úřadu. Hejtman Petr Kulhánek začátkem tohoto týdne upozornil, že počet lidí, kteří budou potřebovat ubytování, bude stoupat.

Vzhledem k tomu se také začíná válka na Ukrajině projevovat na základních školách v Karlových Varech. Ukrajinské děti už nastupují do školních lavic. S tím se objevila aktuální poptávka po školních potřebách. "Evidujeme velký zájem o aktovky, batohy, penále, ale i další školní pomůcky," upozornil ředitel Farní charity Karlovy Vary Aleš Klůc.

To potvrzuje i vedoucí odboru školství karlovarského magistrátu František Škaryd s tím, že v této věci by mohly do určité míry pomoci i samotné školy. Podle informací Deníku na tuto poptávku už třeba reagovala Základní škola Truhlářská ve Staré Roli. "Čísla dětí z Ukrajiny nám začínají stoupat. K pátku 11. březnu tak máme hlášeno v karlovarských základních školách už 145 dětí z Ukrajiny," konstatoval vedoucí odboru. Jen pro srovnání - v pondělí 7. března to bylo jen 38 dětí.

Určit přesné volné kapacity v karlovarských školách, které by mohly být nabídnuty běžencům, ale podle něho nejde. "Není možné říci, že na této a této škole je volno tolik míst. Je třeba rozlišovat jednotlivé ročníky. Navíc počet míst v jednotlivých třídách se i snižoval kvůli tomu, že byly přebudovány například na odborné učebny. Je pravda, že už začínáme řešit některé záložní varianty," konstatoval.

Jak prozradil, jedním z krajních řešení by bylo například znovuotevření budovy bývalé základní školy na nábřeží Jana Palacha, která jako škola přestala fungovat už před dvaceti lety a její smysluplné využití doposud žádné politické vedení na radnici nenašlo. Nastartovat objekt do školního módu po takové době ale podle něho nebude jednoduché, a také bude třeba najít nutné personální zajištění. "Jako první nejjednodušší řešení se nabízí přeměna odborných učeben na klasické třídy, pak by přišlo na řadu budování tříd v tělocvičnách," pokračoval Škaryd. Ani on netuší, jaký kapacitní strop v této nebývalé situaci má očekávat.

Zatímco většina ředitelů škol se snaží ukrajinské děti integrovat do současných kolektivů, škola jazyků v Libušině ulici zvolila spíše cestu adaptačních homogenních skupin. "Je to na každém řediteli, jak tuto situaci bude řešit. Je ale vidět, že o školy, které jsou už nějakou dobu tradiční a mají vyšší počty cizinců, je vyšší zájem i od Ukrajinců. Jde samozřejmě o školu jazyků, ale i dukelských hrdinů či v ulici Komenského. Tam jde o desítky dětí. Naopak na okraji zájmu jsou školy jako 1. máje ve Dvorech, která přijala zatím jen čtyř ukrajinské děti, či ve Staré Roli, do níž nastoupily jen dvě," uzavřel vedoucí odboru školství.

Poněkud jiná situace je v karlovarských mateřinkách, tam je kapacita známá, míst je tam 58. Zatím ale o ně není příliš zájem, protože nástup do nich je podmíněn absolvováním povinného očkování.