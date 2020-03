Nezůstal tam totiž otevřen ani jeden hraniční přechod, na Chebsku zůstane otevřeno Pomezí nad Ohří a Vojtanov. „Situace opravdu není dobrá. Jedná se o stovky lidí, kteří denně přes nás projíždějí do Německa za prací. Ten, kdo od půlnoci překročí hranice na nepovolených místech, páchá trestný čin,“ upozornil senátor a starosta Božího Daru Jan Horník. Další stovky pendlerů jezdí do zaměstnání přes Potůčky.

Hlídání hranic na obou místech Karlovarska bude mít od půlnoci na starosti jáchymovská policie, pro kterou je tato věc nyní prioritou.

Senátor se už od čtvrtka snaží prosadit, aby na Karlovarsku zůstal přechod otevřený. Opakovaně žádá o pomoc ministra vnitra. Také hejtman Petr Kubis se snaží rozhodnutí zvrátit, i on jedná s ministerstvem. „Nevím, proč nám zůstal jen Vojtanov a Pomezí. Asi proto, že se jedná o tranzitní přechody, které využívá kamionová doprava. Budu se snažit, aby se další přechody otevřely alespoň na pár hodin ráno a odpoledne pro lidi, kteří jezdí do práce a vracejí se domů,“ uvedl hejtman.

Podle senátora Horníka není vyloučené, že tento region zůstal bez otevřených hranic jen omylem. „Na mapě Ministerstva vnitra je totiž na místě Boží Dar chybně uvedená šipka označená jako přechod Krásný Les, který zůstal otevřen,“ poznamenal. Zdůraznil, že lidé, kteří v Německu pracují, mají půjčky, které potřebují splácet.

Pendleři si tak nemohou dovolit do zaměstnání nechodit. „Volá mi obrovské množství lidí, kteří jsou zoufalí,“ dodal. Stejná situace je i v Potůčkách. „Lidé jsou hodně naštvaní a přijde nám to nespravedlivé, proč my nemůžeme hranici překročit. Policisté, kteří tady budou hlídat a budou kontrolovat hranice, by přece mohli kontrolovati pendlery,“ navrhoval starosta obce Potůčky Vlastimil Ondra.

Problémy jsou i na Ašsku. „Uzavření přechodu Aš – Selb je velkým problémem nejenom pro tisíce lidí, kteří jej každodenně přejíždějí za prací do SRN, ale také pro firmy z Ašského výběžku. Protože se 'náš' přechod nenachází mezi těmi vybranými, požádal jsem dnes ministra vnitra Jana Hamáčka o udělení výjimky či rovnou zařazení mezi místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky. Za vstřícnost jsem nabídl, že město Aš zajistí stravování hlídek, které na státní hranici od dnešní půlnoci opět začnou působit. O výsledku budu informovat. Víc v tuto chvíli, bohužel, udělat nemohu,“ poznamenal starosta Aše Dalibor Blažek.

Že mají pendleři z Krušnohoří skutečně velké problémy, dokazuje případ paní Heleny z Abertam, která v Německu pracuje jako ošetřovatelka v domově s pečovatelskou službou. „Dnes už mě poslali ve dvanáct hodin domů. Kdybych se zdržela o půl hodiny, už bych musela nastoupit do karantény. V práci mi nabídli prázdninový byt, což by bylo fajn, kdybych tam mohla vzít celou svou rodinu. Oni mi ale řekli, že tam musím být sama,“ svěřila se nešťastně paní Helena. Zatímco do nedávné doby jí cesta do práce trvala necelou půlhodinu, od pondělka by za prací musela cestovat dvě stě kilometrů. „Opravdu nevím, co mám dělat. Máme hypotéku, půjčky, které musíme splácet,“ dodala paní Helena.