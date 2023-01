"Jsme malá farma. Chováme u nás dvě stě kusů drůbeže. Vejce od nás jsou z venkovního nikoliv klecového chovu. Všechno jsme zabezpečili, drůbež jsme zahnali do hal, aby nebyla venku, a zajistili objekty tak, aby se do nich nemohli dostat volně žijící ptáci. Není to žádná legrace. Stačí totiž, aby volně žijící pták potřísnil něco svým výkalem, vy do toho můžete šlápnout, čímž se nákaza rychle šíří. Proto používáme dezinfekční rošty a pokud jdeme dovnitř, tak se musíme přezout," říká majitelka FDK - farma drůbežárna Krajková Zdeňka Vránová.

Opravené byty v Ostrově mají nové nájemníky. Další v Myslivně budou ale dražší

Malá farma teprve v březnu letošního roku oslaví své první narozeniny od vzniku. "Farmu jsme zakládali, abychom dělali něco pro naše české lidi. Situace na trhu s drůbeží není vůbec dobrá, velký vliv na to má dovoz, vejce dost často mívají salmonelu. Přesto jsme schopni prodávat vejce, která jsou většinou velikosti M, za 6 korun, což jsou hypermarketové ceny," konstatuje farmářka a dodává: "Mám ale strach, a zřejmě se tomu nevyhneme, že i my budeme muset jít s cenou nahoru. Důvodem není jen ptačí chřipka, ale především stále rostoucí náklady. Velmi totiž zdražilo krmivo i podestýlka, na nichž jsme existenčně závislí."

Vejce velikosti M pod hypermarketovými cenami nabízejí dokonce na Farmě Poustka na Chebsku. Přímo na farmě je zákazníci seženou za 5 korun. "Období ptačí chřipky rozhodně nekončí, ta teprve nabírá na své síly. Nákaza tady s námi bude minimálně ještě do konce února. Ptačí chřipka ale není to, co má zásadní vliv na vývoj cen vajíček. Tím nejdůležitějším je dovoz. Když v září skončily dovozy z Polska, vejce rapidně zdražila. Vajíček je v obchodech stále dost, ale jsou velmi drahá," komentuje situaci zakladatel a jednatel farmy Jiří Vacek.

Počasí vlekařům nepřeje. Déšť a vysoké teploty zastavují vleky