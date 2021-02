Stalo se tak i na základě společného dopisu starostů Chebska a Sokolovska, který ministrovi poslali ve čtvrtek. Kromě očkovacích vakcín v něm žádali i respirátory pro všechny občany zasažených regionů a také více doktorů.

„I na základě našeho dopisu dojde k navýšení vakcín do našich regionů. Díky za to a díky všem kolegům starostům i vám za podporu. Náš kraj o sobě musí dávat vědět, protože jinak si nás v Praze asi nikdy nikdo nevšimne,“ říká starosta Chodova Patrik Pizinger. Pod dopis se podepsaly tři desítky starostů z Chebska a Sokolovska.

„Jako starostové v těchto dnech řešíme všichni ty samé problémy a všichni vidíme, jak tíživě dopadá epidemie a na ní navázaný lockdown na naše sousedy. Víme, jak mnoho našich občanů je hospitalizováno a jak závažný průběh nemoci má stále více nemocných,“ napsali.

V dopise také ministra žádali o tři jednoduchá opatření, která by mohla pomoci všem v boji s pandemií.

Za prvé žádají dodání respirátorů pro všechny obyvatele zmíněných obcí, protože ne všichni na ně mají. Dále chtějí zvýšení počtu vakcinačních dávek pro tyto dva postižené okresy. A do třetice, požadují zvýšení počtu lékařů v kraji. A to nejen nyní, ale i do budoucna.

„Věříme, že nás pan ministr vyslyší a pomůže regionům, které jsou momentálně na hranicích svých zdravotnických kapacit,“ dodal Pizinger za starosty.

Lidé jsou dílčím úspěchem potěšeni a na sociálních sítích děkují. Někteří jsou však skeptičtí. „Super zpráva. Bohužel u těchto lidí jsem si tak nějak zvykl, že razí heslo slibem nezarmoutíš. Tak snad jednou třeba nekecal,“ reagoval na páteční slib ministra Miroslav Boguský.