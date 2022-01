"Teď se musí vyřešit legislativní a právní náležitosti. My s tímto návrhem dopravního podniku souhlasili," informoval náměstek primátorky Tomáš Trtek. Smlouvu má DPKV s městem Cheb uzavřít na deset let.

Jak doplnil jednatel DPKV Lukáš Siřínek, společnost vyhrála především díky ceně, která byla nejvýhodnější. Cheb má podle něho na DPKV určité požadavky, jedním z nich je i nový vozový park. Proto pro Chebany nakoupí zbrusu nové autobusy. "Nepůjde o žádný repas, o zcela nové vozy. Ty stávající zůstanou společnosti, která městskou dopravu zajišťuje do konce letošního roku. Nové autobusy budou ekologičtější a budou jezdit na plyn CNG," upřesnil Siřínek.

DPKV si průzkum cen autobusů na trhu udělal ještě před soutěží. "Chceme pořídit devět velkých autobusů a čtyři takzvané midibusy. Cena těch větších by se měla pohybovat kolem šest milionů za kus, u těch midi pak pod čtyři miliony korun, obě částky jsou bez DPH. Na nákup vozů si budeme muset brát úvěr. Je ale možné, že na to budeme moci využít dotaci, pokud bude tedy vhodný dotační titul vypsán, předpokládáme, že ano," poznamenal s tím, že na stanovení cen jízdného, je zatím příliš brzy. Ceny určuje zadavatel, a tím je město. Navíc se na podzim konají komunální volby, které by mohly výši jízdného také ovlivnit.

DPKV plánuje v chebské hromadné dopravě patnáct řidičů. "Zda si stávající zaměstnance necháme, záleží samozřejmě i na nich, zda s námi budou ochotni spolupracovat. Rozhodně ale od nás dostanou nabídku," dodává jednatel Siřínek.