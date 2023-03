„Investiční pobídky jsou jedním z mála výdajů státního rozpočtu, které mají potenciál vygenerovat pro státní rozpočet více prostředků, než kolik do nich stát vloží,“ uvedl Bureš, podle kterého jsou navíc pro strukturálně postižené regiony, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj klíčové. Bez nich totiž podle něho budou pro investory ještě méně atraktivní, než je tomu dosud.

„Už současný systém je chybně nastavený. Pokud investoři mají možnost získat až dvaceti nebo třicetiprocentní pobídku v běžném regionu, a čtyřicetiprocentní ve strukturálně postiženém, nemají dostatečnou motivací, aby mířili právě na Karlovarsko nebo Ústecko. Raději zamíří do blízkosti velkých měst, kde je lepší nabídka kvalifikované pracovní síly i potřebná infrastruktura,“ dodal Bureš.

Zdůraznil také, že tento systém zásadně brzdí možnost restrukturalizace regionů. "Jeho úplné zrušení pak zájem investorů o tyto oblasti sníží téměř na nulu. V kraji totiž ani po třiceti letech jednání není regulérní veřejná vysoká škola, stát nedokázal dosud napojit kraj na síť českých ani evropských dálnic, a když už projeví nějaký investor zájem o vstup do České republiky, často ho sami státní úředníci nasměrují jinam, než do strukturálně postižených krajů," zdůrazňuje poslanec a krajský zastupitel.

Hasiči pomáhali se zvednutím koni, který uklouzl na ledu

„Pokud máme motivovat investory a stát chce zároveň ušetřit, měl by zrušit investiční pobídky pro hospodářsky silné regiony úplně. Když dvě třetiny nebo polovinu z nich přesune na pomoc krajům, jako je Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský, vytvoří dostatečně zajímavé podmínky pro příchod nových investorů a přitom dosáhne významných úspor,“ argumentuje Bureš. A dodává, že pokud má dnes Karlovarský kraj HDP 339 tisíc korun a ústecký 395 tisíc korun na obyvatele, zatímco Praha má 1,26 milionu, tak přivedením investorů s vysokou přidanou hodnotou poroste vytvořený HDP v regionu a bude to mít příznivý dopad i do státního rozpočtu.

Důsledkem dlouhodobě neřešené problematiky je podle odborníků nejen nejnižší HDP kraje v rámci ČR nebo nejnižší mzdy, ale také extrémně nízká vzdělanost. „Dlouhodobě laxní státní podpora budování infrastruktury v kraji se pak v kombinaci s těmito jevy odráží i v sociálních problémech. Sice chápu nutnost úspor ve státním rozpočtu, ale zároveň vnímám navrhovaný postup jako chybný. Ne nadarmo se říká, že každý řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek," zdůrazňuje poslanec Bureš.

Ušatí, hvízdaví i vodní. Netopýři si zamilovali valečský zámek

Vláda od počátku slibovala podporu rozvoji podnikání i průmyslu. Bureš proto očekává, že záměr ministerstva bude přehodnocen a naopak se kraje se konečně dočká systémových a dlouhodobých opatření, která tento region posune ekonomicky i zvýšením životní úrovně,“ uzavírá Bureš.

Účastníci jednání, ke kterým patřil i krajský radní Patrik Pizinger (Místní) nebo senátor Miroslav Balatka (STAN) se dohodli, že další jednání by se mělo konat v nejbližších týdnech za účasti zástupců ministerstva financí. Cílem by měla být diskuse o konkrétních možnostech zachování investičních podmínek a jejich případnému zasazení do systémových opatření na podporu Karlovarského kraje.