"Výsledkem celého snažení bylo pozvání docentem Josefem Šedlbauerem do Liberce. Spolupráce státní správy a soukromého sektoru dopadla na výbornou,“ říká.

Dodává, že setkání na univerzitě bylo vedeno v duchu myšlenky dostat tento český zázrak mezi občany v co možná nejkratší době a tak zamezit absenci chybějících ochranných prostředků. „Univerzita mě vybavila vzorky nanomateriálu různých gramáží, tak aby se mohl připravit dodavatel z Karlovarského kraje, který bude schopen pro potřeby kraje vyrábět z nanomateriálu nejen celé roušky, ale i filtry, které se vloží do textilní roušky. Dle doporučení docenta Šedlbauera by tato textilní rouška měla mít svá specifika, aby dosáhla co nejvyšší účinnosti,“ uvedl podnikatel, který zajistí výrobu několika funkčních vzorků roušek i filtrů.

„Pokud bude čas, tak zkusíme alespoň jednorázové využití v praxi a pak vše předám hejtmanu Petru Kubisovi. Moje role tady končí. Dal jsem do tohoto projektu pouze svůj čas, kontakty a racionální logistiku. Teď musí nastoupit distributor a odpovědnost státní správy vůči všem. Denní filtr do textilní roušky by měl stát zhruba pět korun a nahradí respirátor třídy FFP2,“ sdělil sokolovský podnikatel.