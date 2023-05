Vloni přitáhl závod do Karlových Varů pět tisíc návštěvníků. Každý tam v průměru utratil 600 korun za den.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Čech

Lázeňské město Karlovy Vary hostí o tomto víkendu už desátý jubilejní ročník světového závodu Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary. S ním je spojena nejen řada dopravních omezení, která se dotknou především občanů krajského města, ale také vysoká návštěvnost. Závod, který je součástí RunCzech běžecké ligy, se totiž řadí se ke světové elitě silničních běhů a je tedy velkým svátkem tisíců běžců všech věkových kategorií. Proto mají o půlmaraton zájem i turisté. Ti bývají zdrojem značných příjmů pro karlovarské obchodníky a restauratéry.

Karlovaráci však musejí počítat s uzavírkami na silnicích. Od pátečního večera až do půlnoci ze soboty na neděli platí úplná uzavírka nábřeží Osvobození. Zcela uzavřeny budou od sobotního odpoledne do sobotní noci také tyto ulice, náměstí a mostů: T. G. Masaryka, Zahradní, Sadová, Lázeňský most, Karla IV., I. P. Pavlova, mostu 17. listopadu, Lázeňská, Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Festivalový most, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova. Ve večerních hodinách k nim pak přibudou: Varšavská, Horova, náměstí Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská, Moskevská, Dr. Davida Bechera.

„Podle odhadu na základě nezávislé studie z minulých ročníků mohou všichni návštěvníci utratit ve městě částku v řádu desítkách milionů korun. V minulém roce do lázeňského města zavítalo přibližně pět tisíc lidí za půlmaratonem a rodinným během, z toho 20 procent bylo z Karlovarska, 77 procent pak z jiného kraje České republiky a zbylá tři procenta ze zahraničí,“ informuje Jiří Bubla za společnost Mattoni 1873, která je titulárním partnerem regionálních závodů. Jak doplňuje, průměrně se ve městě lidé zdrželi 1,2 dne, přičemž každý návštěvník utratil v průměru za den přibližně 600 korun.

„Pořádání běžeckých akcí je velmi přínosné, protože městům a krajům přináší miliony korun. Navíc se při této akci prezentuje sport jako důležitý nástroj ke zdravému životnímu stylu, což je v dnešní době potřeba. Zvlášť po průzkumu České školní inspekce, který poukázal na klesající trend fyzické zdatnosti u mládeže a ministerstvo zdravotnictví hovoří o obezitě jako velké hrozbě pro děti,” upozorňuje Tomáš Mirovský, koordinátor závodů RunCzech.

Letošní ročník získal známku kvality Label Race od World Athletics. Součástí závodu je i tentokrát velmi oblíbený rodinný běh, kterého se může účastnit kdokoliv. Vedle závodu dm rodinná míle půjde také o dm bambini run, oba se uskuteční v sobotu, a to před startem hlavního půlmaratonu.

