Odchází tak Milan Trnka, ředitel Správy lázeňských zdrojů a kolonád, Milan Krejčí, ředitel Lázeňských lesů, Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků a Milan Martinek, ředitel Městského zařízení Sociálních služeb.

Informaci potvrdila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). "Na tyto pozice vyhlásíme nové výběrové řízení, do něhož se mohou ředitelé přihlásit, a tuto funkci znovu obhájit. V každé této městské organizaci jsou odlišné způsoby odměňování, což bychom chtěli sjednotit. Zároveň bychom chtěli pro tyto městské organizace a jejich vedení nastavit i nové motivační programy," uvedla primátorka.

Dodala, že výběrová řízení i na tyto ředitele příspěvkových organizací by se měla opakovat po šesti letech. Stejně jako je tomu například ve školství. Ke stejnému modelu přistoupil Karlovarský kraj v loňském roce, kdy post ředitelů museli nově obhajovat ředitelé kulturních organizací.

Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků, byl rozhodnutím rady města přinejmenším zaskočen, ale akceptuje ho. "Byli jsme odvoláni k 31. březnu a mohu říct, že to bylo nečekané. Jako ředitel Správy lázeňských parků jsem působil devět let a vždy jsem se snažil práci odvádět zodpovědně," uvedl. Do nového výběrového řízení se chce odvolaný ředitel Správy lázeňských parků přihlásit. "Zkusím to, praxi i vizi, kam by se měla organizace rozvíjet, mám," dodal.