Kvalitou ovzduší v Karlových Varech a jeho okolí se aktuálně zabývají hned dva orgány města, komise pro lázeňství a výbor dopravy a životního prostředí. Obávají se zhoršení kvality ovzduší.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Nejznámější české lázeňské město Karlovy Vary, které se dostalo na seznam UNESCO, nemá v současnosti k dispozici žádné měřící zařízení, jenž by ukazovalo kvalitu ovzduší. To chybí ve městě již od roku 2015. Nyní se ale začíná blýskat na lepší časy. Do roku 2015 provozoval měřící zařízení ve městě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vedení magistrátu se s ním ovšem poté nedokázalo dohodnout na finančních podmínkách, protože provoz, který by řešil ČHMÚ, by stál město podle údajů z roku 2019 čtyři sta tisíc korun.