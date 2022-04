Které významné osobnosti město na zahájení pozvalo?

Jsou to představitelé našich partnerských měst, dále zástupci členů GSTE v rámci UNESCA, zástupci Asociace hotelů a restaurací České republiky a Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary a také České republiky. Dále jsme pozvali církevní hosty, kteří společně s panem biskupem budou u letošního svěcení pramenů. Zatím účast potvrdilo něco okolo 20 oficiálních hostů.

Bude to letošní zahájení vykompenzováno za ty dva zmařené předchozí?

Nebude úplně vykompenzováno v rámci bohatšího programu. Program bude celkem standardní, jak jsme byli zvyklí v předešlých letech.

Kolik je na zahájení letos vyčleněno peněz v městském rozpočtu?

Celková částka, která je vyhrazena jak na zajištění kulturního programu, tak na další aktivit v rámci ZLS, se pohybuje okolo 2,5 milionu Kč. Jedná se tedy o celkem běžnou částku, která byla uvolňována v rámci rozpočtu i v předešlých letech. Finance, které se „ušetřily“ v rozpočtu za předchozí dva ročníky, byly v rámci rozpočtových opatření sníženy a o ně rozpočet města na stránce výdajů ponížen.

Má vedení města záložní plán pro případ, že by se covidová situace opět zhoršila? Budou potřeba respirátory?

Ano, čísla stále rostou, my však nepředpokládáme, že by měla nastat další vlna epidemie covid v průběhu dubna, tak aby byla nutné zavést plošná protiepidemická opatření. Vyloučit to však samozřejmě nemůžeme. Budeme dělat vše proto, aby se letošní slavnostní zahájení již uskutečnit po dvou letech mohlo. Pokud vláda vydá mimořádná opatření, budeme je i v rámci této akce dodržovat. Znovu ale opakuji, že i přes nárůst nakažených nepředpokládáme, že by v průběhu dubna nebo na začátku května došlo k omezení kulturních, sportovních a ostatní akcí, které se konají v exteriéru.

Na co všechno se lidé mohou letos těšit?

V pátek 6. května začneme tradičním řemeslným jarmarkem ve Smetanových sadech, který bude trvat až do neděle. Bohatý program je naplánovaný od pátku až do neděle na třídě T.G. Masaryka a ve Smetanových sadech, kde vystoupí třeba například Flašinetář, Vladimír Hron s Queen The Story, Eva Burešová a Ondřej Gregor Brzobohatý, Vašo Patejdl s Hity od Elánu po Fontánu, RAPpresent, Olga Lounová či skupina Nebe. Velkou atrakcí bude sobotní jízda na sudech - pro děti zdarma nebo i vystoupení středověké kapely Turdus.

Tradiční žehnání pramenů začíná v sobotu v 10 hodin na Mlýnské kolonádě. V 11 hodin se uskuteční slavnostní mše v chrámu svaté Maří Magdalény.

Ani letos lidé nepřijdou o historický průvod městem, který má zatím podle harmonogramu vyjít ze Sadů Karla IV. v sobotu v 15 hodin. Ten má dorazit mezi 15.15 a 15.30 na Divadelní náměstí, kde bude v sobotu v 15.30 slavnostně odhalena nová socha Karla IV.

Program je velmi bohatý. Je do něho zapojeno mnoho objektů a míst v Karlových Varech. Vedle již zmíněných je to také Becherova vila, areál svatého Linharta, kde se v neděli například konají Sinatrovské slavnosti, dále terasa hotelu Thermal, Vřídelní a Tržní kolonáda nebo Grandhotel Ambassador Národní dům, kde se v pátek 6. května koná Slavnostní večer s předáváním cen města a čestného občanství.