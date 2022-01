"Čtvrtí máme v Karlových Varech patnáct, každé dáme tři sta padesát tisíc korun," uvedl náměstek Trtek. Dohromady tak město na tento projekt dá pět a čtvrt milionu korun.

Na portálu magistrátu bude od 1. do 15. února spuštěna anketa, do níž budou moci zástupci jednotlivých čtvrtí nominovat vždy tři projekty. Své tipy ovšem mohou lidé napsat i na formulář, který bude vložen do únorových Radničních listů. "My z těchto nápadů pak vybereme ten, který bude nejsmysluplnější. Dopředu nebudeme oznamovat žádná kritéria, abychom občany nijak nesvazovali. Budeme ale brát určitě v potaz realizovatelnost projektu, a to jak z finančního, tak i časového hlediska. Chceme, aby se nápad realizoval co nejdříve. Důležitou roli bude hrát tak legislativní otázka, tedy fakt, zda na akci bude třeba například stavební povolení či nikoliv," upřesnil Trtek s tím, že v úvahu přicházejí například úpravy parků a podobně.

Rodinná firma náměstka primátorky opravuje vilu blízkých Nazarbajeva

Jak dodal, začátkem března by vedení města mělo rozhodnout, které projekty se budou realizovat. "Chceme se do nich pustit co nejdříve," doplnil.

Lukáš Květoň z občanského sdružení Žijeme Tuhnice takový nápad radnice vítá. Právě Tuhničtí jsou hodně akční a chtějí čtvrti vdechnout nový impuls. Například by si přáli, aby se revitalizovalo okolí nákupního centra Meteor. "O projektu už jsem slyšel, ale zatím jsme neměli s kolegy ze sdružení možnost o tom jednat. Situaci trochu komplikuje i covid. Na nejbližší poradě o tom chceme diskutovat. Těch nápadů, co by se za ty peníze dalo u nás dělat, je opravdu mnoho a bylo by dobré je smysluplně využít," reagoval předseda sdružení, který kvituje, že radnice s takovou akcí přišla. "Je fajn, že se lidí ptají, co chtějí a že to půjde odspodu. Mnohdy ani na radnicích nevědí, co by si obyvatelé přáli," dodal.