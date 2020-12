/KOMENTÁŘ/ Vina. Ta byla ústředním leitmotivem posledního popáté opět přerušeného zasedání krajské zastupitelstva.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Karlovarský kraj je totiž poslední, který nemá zvolenou krajskou radu, natož hejtmana. A sálem toto slovo rezonovala tak frekventovaně, že se i přihlížející mimoděk zamyslel, zda to není právě on, kdo za to může. Nebo za to mohou sociální sítě, na nichž podle zastupitelky Pokorné politici ihned po zasedání pořádají nekorektní a neskutečný hon a jenom naštvávají své potencionální partnery?