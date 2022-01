Ještě se natírají poslední kousky zábradlí, leští skleněné tabule a regály v atriu je třeba doplnit knihami. Vše bude do soboty. Tehdy přivítá nové Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří první návštěvníky, kteří si přijdou prohlédnout unikátní dům postavený v pasivním standardu.

Co to představuje? Na střeše jsou fotovoltaické panely a dešťová voda je sváděná z parkoviště a střechy do vsakovací nádrže, aby se dala využívat k zálivce. Hlavně ale budova dokáže díky počítači citlivě reagovat na teplo.

„Postavená je na tom, že každý člověk vyzařuje nějaké teplo. To se odtáhne – rekuperuje a využije tak, aby dům nebylo potřeba vytápět,“ vysvětlil klášterecký místostarosta Petr Hybner, který má v gesci kulturu a investice. Proměnu původního kulturáku v „chytré“ multifukční centrum koučoval od prvotní myšlenky více než sedm let. „Čím více lidí v centru bude, tím více ušetříme. V době energetické krize, o níž jsme neměli tušení, že přijde, je to pro hospodaření docela alfa omega,“ doplnil.

Desítky milionů přistanou v konferenčním sále i v ulicích Chomutovska

Centrum lidem nabídne velký a malý sál, přesunula se tam knihovna, vzniklo zázemí pro divadelníky, další umělce a seniory, dále celodenní kavárna, herna a také tiskové centrum s tiskařskými stroji. Součástí bude i malé knihkupectví. Dům byl přebudovávaný díky zatím málo využívané metodě Design and Build, kdy jsou veškeré práce od projektu po realizaci na jednom dodavateli. Město tím podle odhadu starosty Štefana Drozda mohlo při současném nárůstu cen ušetřit nejméně šedesát milionů.

Původní náklady byly stanovené na 181, i tak se nakonec vyšplhaly na 188 milionů. „První problém se vyskytl, když se zakládala stavba. Podzemí tu není úplně stabilní, takže bylo potřeba postavit piloty. Následně jsme museli zesilovat střechu, aby unesla techniku,“ přiblížil starosta Drozd. Stavbu prodražila také výstavba nového výměníku. „Jsme ale u cíle a jsme rádi, že se centrum povedlo. Byla to jedna z nejdůležitějších věcí v tomto volebním období vedle založení společného podniku Lázně Evženie,“ zdůraznil.

Nové kulturní centrum v Klášterci nad Ohří.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Centrum vzniklo přestavbou kulturáku z přelomu 50. a 60. let. „Jednalo se o kvalitní architekturu socialistického realismu, což nemyslím nijak ironicky,“ poznamenal architekt Dalibor Borák, podepsaný pod vzhledem současného centra. „Architektura začátku šedesátých let byla kvalitní, protože ji dělali sice ´znásilnění´, ale velice dobří architekti. Ten dům měl třeba velice hezký sál a vstupní lobby. My se ho následně pokusili zvětšit a zmodernizovat pro současné potřeby a hlavně aby měl minimální energetické nároky,“ doplnil.

Původní budova je v podstatě obestavěná novou, krásnou a funkční obálkou, kdy zůstala zachovaná schodiště, základní pilířový systém se proměnil ve vnitřní atrium a velkému sálu zůstal stejný poměr stran i výška. Zapracované do nového vzhledu jsou i původní plastiky. „Pokusili jsme se zachovat stopu té kvality. Myslím, že se to podařilo,“ je spokojený architekt.

Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 8. ledna ve 14 hodin. Zúčastní se ho architekt a také litoměřický biskup Jan Baxant, který centru požehná. Na to kulturní program v neděli, kde ukáží svůj um žáci místní umělecké školy. Od začátku dalšího týdne bude otevřená od 9 do 17 hodin knihovna, kavárna, infocentrum i tiskové centrum.

Tady bude hvězdárna. Astronomové v Chomutově položili základní kámen

„Ve starém kulturním domě byla spousta zájmových činností, které bychom chtěli vrátit. První pilotní program už nám jede, jsou to výtvarné kurzy klášterecké výtvarnice, které máme beznadějně vyprodané,“ podotkl vedoucí kulturního centra Tomáš Barták. „Připravujeme například i kurzy salsy s kubánským tanečníkem. Chtěli bychom, aby sem jezdili za odpočinkem nejen lidé nejen z Klášterce, ale celého regionu,“ vyslovil přání.

Specialitou centra bude zapojování seniorů se zájmem o dobrovolnickou činnost a zvláštní služba pro neslyšící. „V dnešní době jsou naslouchátka elektronická, fungují na nějaké frekvenci. Při představení jim do nich budeme přes ruchové mikrofony pouštět čistý zvuk z jeviště, aby si vše užili v co nejluxusnějším provedení,“ nastínil Barták.

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Přestavba: od začátku roku 2020 do konce roku 2021

Celkové náklady: 188 milionů korun

Dotace: 43 milionů korun

Maximální kapacita: 467 osob

Počet míst na parkovišti: 66

Stálých zaměstnanců: 11