Exšéf dotačního úřadu Severozápad Petr Kušnierz zásadně změnil svou výpověď k údajné zločinecké skupině 27 osob. Ty měly podle obžaloby ve velkém ovlivňovat přidělování evropských dotací za 14 miliard korun v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Před senátem stojí exšéf dotačního úřadu Petr Kušnierz. | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Ode dneška už třetím kalendářním rokem pokračuje u soudu kauza ROP Severozápad. Senát ústeckého krajského soudu ji kvůli velkému počtu obžalovaných projednává ve velké jednací síni litoměřického okresního soudu. V úterý 14. března vypovídal exředitel dotačního úřadu Severozápad Petr Kušnierz. A to jako poslední ze sedmadvaceti obžalovaných. Dosud měl status spolupracujícího obviněného. O ten ale prý už nestojí. Dnes hovořil zcela v rozporu s tím, co předtím řekl policii.

Podvody s dotacemi: Měli jsme to hotové za pět minut, tvrdí obžalovaný

V kauze jsou obžalováni podnikatelé, úředníci i politici včetně exhejtmanů z Ústeckého a Karlovarského kraje. Hrozí jim až šestnáctileté tresty za to, že měli společně ovlivňovat rozdělování evropských dotací v letech 2008-11. Většina z nich vinu odmítla. Obžaloba z velké části stojí na někdejší Kušnierzově výpovědi o tom, kdo všechno ovlivňoval přidělování dotací. Dnes mluvil jinak. „Žádná organizovaná zločinecká skupina neexistovala. Necítil jsem to ani podvědomě, nikdo neovlivňoval hodnotící proces,“ uvedl Kušnierz.

„Chtěli po mně kauzu a velkou“

Ten se vrátil k roky starým událostem po jeho propuštění z vězení. Tam byl po zatčení v roce 2011 několik let kvůli vlastním zločinným praktikám v roli šéfa dotačního úřadu. Soudu dnes popisoval, že po propuštění na svobodu měl zažít únosy i konspirační schůzky a měl být vmanipulován do role spolupracujícího obviněného. „Již v přípravném řízení jsem cítil, jak na mě policie i státní zástupce tlačí. Chtěli po mně kauzu a velkou. Měli to dané předpokládám z vyšších míst,“ řekl Kušnierz.

Lidé si raději odtrhnou od úst, než by šidili svoje chlupaté domácí mazlíčky

Pak podle něj začal vznikat příběh rozsáhlé trestné činnosti velkého množství lidí z prostředí politiky a byznysu. Jeho tehdejší obhájkyně na něj měla tlačit, aby ve výpovědích více akcentoval podnikatele Daniela Ježka a Alexandra Nováka. „Na oplátku mi bylo slíbeno, že se vyhnu trestu. Přislíbili mi byt a zaměstnání v Praze, černého superba a dokonce dva miliony v hotovosti,“ řekl Kušnierz. Pokud by nevyhověl, musel by prý zpět do vězení. Že na něco takového přistoupil, vysvětlil prekérní situací, kdy po návratu z vězení nemohl sehnat ani nekvalifikovanou práci.

„Novákovi to bylo šumafuk“

Jeho ručně psané poznámky, které se dostaly do rukou policii a na kterých je podle Kušinerze postavena celá kauza, prý nejsou pravdivé. Konkrétně Novák se o ROP Severozápad a projekty prý nikdy nezajímal. „Jemu to fakt bylo šumafuk,“ poznamenal Kušnierz. Soudce Jiří Blažek poté četl jeho původní výpověď a upozornil na zjevné rozpory od dnešní výpovědi. Pak se ho dotázal, jak se nyní vzhledem k tomu staví ke statusu spolupracujícího obviněného. „Už o to nestojím. Po přečtení obžaloby nemám zájem,“ odpověděl Kušnierz.

Osud Severočeského divadla je stále nejistý. Ve hře jsou tři varianty

Soud to nejspíš vyhodnotí shodně. „Podle mého nejsou splněny podmínky pro trvání statutu spolupracujícího obžalovaného vzhledem ke změně jeho postoje. Ale v senátu jsme o tom ještě nejednali,“ řekl předseda Blažek novinářům v přestávce úterního jednání. Kauza bude pokračovat v příštích dnech dalším čtením Kušnierzových výpovědí v přípravném řízení. Následně má senát vyslechnout 98 svědků. Jednání v Litoměřicích v kauze ROP Severozápad jsou nařízena zatím do poloviny prosince tohoto roku.