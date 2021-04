Když v prosinci 2019 prosadilo a zahájilo tehdejší vedení kraje v čele s hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO) obnovu Císařských lázní, nebylo krajského politika, který by si neoddechl. Budova, kdysi perla karlovarské balneologie, totiž chátrala dvacet let a snaha hejtmanství o opravu této národní kulturní památky vždy ztroskotala. Nebyly peníze, pak ani chuť s obnovou pohnout, a budova lázní z dílny vídeňských architektů Fellnera a Helmera se bortila téměř v přímém přenosu.

Bývalé vedení kraje v čele s hnutím ANO tak dokázalo téměř nemožné. Připravit projekt a opravu Císařských lázní za 828 milionů zahájit.

Nyní je ale kvůli lázeňské budově, zejména její střechy, na kraji znovu rušno. Vše začalo informací hejtmana Petra Kulhánka (STAN), že současné vedení hejtmanství původní projekt upraví. „Střecha nebude prosklená, ale plná a víceúčelový sál určený především pro potřeby Karlovarského symfonického orchestru (KSO), který má být po dokončené opravě lázní do budovy včleněn, tak bude v interiéru, nikoliv exteriéru, jak se původně předpokládalo,“ uvedl Kulhánek. Zda se oprava prodraží či se termín dokončení revitalizace lázní, deklarovaný na rok 2023, prodlouží, hejtman nespecifikoval. „To budeme vědět, až bude projekt upraven,“ uvedl, ale také zdůraznil, že vše probíhá za konzultací s památkáři a ve shodě s Karlovými Vary, které instalaci víceúčelového sálu hradí.

Proti tomuto záměru se ale ostře ohradila právě bývalá hejtmanka a současná krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Zastavovat probíhající rekonstrukci vnímáme jako velmi nezodpovědný postup a připomínám, že Karlovarský kraj má s Karlovými Vary uzavřené memorandum, které je závazné, a případné změny týkající se rekonstrukce musí schvalovat zastupitelstvo. Město navíc, podle informací primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO), dokončilo projektovou dokumentaci ke koncertnímu sálu, který má být vestavbou do atria a je projektován podle původních podkladů a projektové dokumentace. Vedení Karlových Varů tedy se žádnými zásahy do projektu nepočítá a nepožaduje je,“ píše v otevřeném dopise krajským zastupitelům Jana Mračková Vildumetzová. A žádá kraj o přehodnocení změn, protože podle ní mohou mít velmi negativní následky. „A to porušení zákona o veřejných zakázkách i vrácení dotace 400 milionů korun, které jsme na opravu lázní získali, a to včetně stoprocentního penále. Zároveň jako kraj riskujeme velké vícenáklady, které si bude účtovat zhotovitel,“ varuje kraj zastupitelka a žádá o revokaci usnesení krajské rady, která změnu projektu lázní odsouhlasila. „V krajním případě jsme připraveni se ohledně tohoto kroku obrátit na Ministerstvo vnitra, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí, Národní památkový ústav a další kompetentní instituce,“ zdůraznila exhejtmanka.

Rekonstrukce Císařských lázní pokračuje i během pandemie.Zdroj: Deník/Jana KopeckáSoučasné vedení kraje ale její výtky i rizika odmítá a tvrdí, že při takto náročné revitalizaci národní kulturní památky běžně dochází k mnoha dílčím změnám a zpřesněním projektu. „Cílem je maximálně hospodárné, efektivní a účelné provedení stavby. Právě s ohledem na účelnost stavby se vedení Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovými Vary a dle uzavřeného memoranda rozhodlo provést dílčí změny v projektové dokumentaci. Jejich cílem je rozšíření využitelnosti atria budovy Císařských lázní po celý rok, bez ohledu na klimatické podmínky,“ uvedl hejtman Kulhánek. A dodal, že kraj se k tomu rozhodl po konzultacích s autorem projektu, architektem Petrem Hájkem. „Vestavbou koncertního sálu do budovy Císařských lázní dojde ke zvýšení tepelného komfortu, lepšímu odhlučnění okolí a snížení ekonomické náročnosti provozu,a sál tak bude kontinuálně napojen do objektu Císařských lázní. Budou tím ušetřeny nemalé finanční prostředky Karlových Varů,“ uvedl Kulhánek. Podle něj není namístě ani obava ohledně nepovoleného prodloužení realizace projektu, neboť při poskytnutí dotace ani v soutěži na výběr dodavatele nebyl stanoven pevný termín ukončení akce.

„Jsme přesvědčeni, že tímto logickým a racionálním krokem vrátíme obyvatelům Karlovarského kraje plně zrekonstruovanou národní kulturní památku s výrazně širšími možnostmi využití víceúčelového sálu a současně zde Karlovarský symfonický orchestr získá své důstojné a plnohodnotné působiště vynikajících parametrů,“ dodal hejtman.

V současné době byly podle něj pozastaveny jen činnosti na těch částech budovy, které se budou v rámci vestavby sálu měnit, a to po konzultacích s odborníky a právníky, kteří dohlížejí na realizaci stavby.

„Změny jsou zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, stejně tak s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Každá změna v tomto projektu podléhá vždy schválení ze strany poskytovatele dotace, tedy Ministerstva kultury, které si vždy vyžádá stanovisko Ministerstva financí. V případě, že budete požadovat prověření změn některou z vámi jmenovaných institucí, poskytneme jí plnou součinnost. Jsme přesvědčeni, že veškeré kroky plně odpovídají platné legislativě a dotačním podmínkám,“ odmítl kritiku hnutí ANO Kulhánek.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová potvrzuje, že město netrvá na avizovaných změnách v projektech Císařských lázní. „Na možnosti změny projektu jsme se sice krajského úřadu dotazovali, ale v žádném případě na nich netrváme. Zvláště když jde o možné komplikace nejen týkající se ohrožení státní dotace a zpoždění stavby,“ uvádí primátorka, která se prý o složitém procesu změny projektové dokumentace dozvěděla až po rozhodnutí rady kraje. „Nikdy jsme se o pozastavení prací nebavili a v žádném případě jsme je nepožadovali,“ upozorňuje. Jednání, které proběhlo na krajském úřadě, se podle ní týkalo pouze návrhu na změnu střechy.