"Vzhledem k tomu, že může dojít k přerušení dodávek elektrické energie, vyvracení stromů a neprůjezdnosti komunikací, k ohrožení zdraví a životů při pohybu venku, jsou v pohotovosti složky integrovaného záchranného systému, byly aktivovány také složky městské policie a technických služeb jednotlivých měst," uvedla v neděli večer mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

„Hasiči, policisté i záchranáři navýšili síly i prostředky, aby mohli zasahovat v případě potřeby. O možných rizicích byli informováni starostové měst a obcí. Apeluji na všechny občany, aby skutečně brali toto nebezpečí extrémně silného větru vážně, omezili pohyb venku, zajistili svoje domovy a nikam necestovali. Informovali jsme také ředitele škol v regionu, aby akceptovali případné absence žáků z důvodu dopravních komplikací, jež se mohou vyskytnout v autobusové, železniční a samozřejmě i v osobní dopravě. Veškeré informace budou k dispozici na stránkách Karlovarského kraje a sociálních sítích,“ upozornil karlovarský hejtman Petr Kubis (ANO).

Podle Pavlíkové bylo z důvodu zachování bezpečnosti železničního provozu nařízeno Správou železniční dopravní cesty zajistit v okamžiku extrémně silného větru zastavení provozu na zasažené trati, případně traťovém úseku. Vlaky, které se budou v daném okamžiku nacházet na trati, dojedou do nejbližší stanice, kde ukončí z důvodu bezpečnosti svoji jízdu.

"Lidé by měli sledovat vývoj situace na internetu Českého hydrometeorologického ústavu," poradila Pavlíková. Adresa je: www.chmi.cz<http://www.chmi.cz>. Informace z Karlovarského kraje jsou pak na stránkách www.kr-karlovarsky.cz a na Facebooku Karlovarský kraj – oficiální stránka. "Je nutné nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů, dále nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Řidiči by měli jet maximálně opatrně a pomalu, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Na horách se musí omezit vycházení a dodržovat pokyny Horské služby," dodala mluvčí úřadu.

Vlaky mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary nejezdí

Karlovarský kraj oznámil: "Kvůli očekávanému extrémnímu nebezpečí silného větru, jenž má Karlovarský kraj zasáhnout v ranních hodinách v pondělí 10. února, byl preventivně uzavřen provoz na železniční trati Mariánské Lázně - Bečov - Karlovy Vary d.n. Náměstek hejtmana Martin Hurajčík vysvětlil: “Cestující rozvezou do stanic, nebo až domů, auta společnosti GW train. Máme také hlášenou překážku na trati mezi Aší a Selbem, která se bude odstraňovat.”"