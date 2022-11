Kvůli rapidnímu nedostatku zdravotnického personálu, především stomatologů a pediatrů, připravuje Karlovarský kraj velkou náborovou kampaň. Jak ale vyplynulo z diskuse Dne s hejtmanem, která se konala tento týden v karlovarské Galerii umění a organizoval ji Deník, podstavy hlásí i lázeňská zařízení, a je to pro ně velká komplikace. Pro vedení kraje, který není za tento problém odpovědný, to byla překvapivá zpráva.

"Vím, že je velký problém s pediatry, kteří nemají volné kapacity. Ale my se také potýkáme s nedostatkem personálu, a to rehabilitačních lékařů. Na trhu práce je jich tak málo, že si je lázeňská zařízení doslova přetahují. Opravdu jsme kvůli tomu ve velké tísni," uvedla při diskusi Dana Šašková, náměstkyně pro léčebnou a lázeňskou péči Léčebných lázní Lázně Kynžvart.

Teplota vody byla jen 7 stupňů. Karlovarští otužilci zahájili letošní sezónu

"Nedostatek lékařů je záležitost pojišťoven, není to oblast, kterou by měly řešit kraje ze své podstaty. Ale protože tento problém zásadně dopadá na naše občany, Karlovarský kraj se to snaží řešit. V současnosti je ovšem naší prioritou zajištění všeobecných lékařů. I proto právě připravujeme velkou náborovou kampaň," vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Podle hejtmana Petra Kulhánka se situace se zdravotním personálem na území kraje výrazně zlepšila. "Přišly nám desítky nových lékařů a zdravotníků, personální situace je výrazně lepší. Krajská nemocnice snížila závislost na krajském rozpočtu. Pokud má ve zdravotnictví dojít ještě k výraznému zlepšení, je to otázka pěti let," uvedl v diskusi hejtman, který si je ale vědom, že velkou míru v této záležitosti hraje i nedostatečná konkurenceschopnost České republiky oproti Německu, které je pro české zdravotníky stále mnohem atraktivnější a perspektivnější. "Víme, že aktuálně je průměrný věk našich pediatrů 65 let. Dětské lékaře se snažíme získat i rozsáhlým systémem benefitů. Pokud k nám nastoupí absolvent medicíny, může na podpoře od Karlovarského kraje získat až tři miliony korun. Náš systém benefitů a sociální systém není ale ve srovnání s Německem konkurenceschopný," reagoval Kulhánek.

FOTO, VIDEO: Lampióny osvítily korzo kolem bečovského hradu

Na dotaz, zda by nebylo možné zavést pro lékaře podmínku, že by museli po dokončení studií pracovat nějakou dobu v České republice, odpověděl: "Jednalo by se o omezení lidských práv. My na to jdeme závazkem jakékoliv formy naší podpory, kde můžeme mít podobnou podmínku. Tím si lidi zavážeme na určitou dobu, lékaři zde zapustí kořeny a po těch letech nebudou tolik odcházet. Ohledně cestování za prací do Německa je situace lepší. Někteří lékaři už dávají přednost pohodlí práce v místě bydliště."

Nedostatkem lékařů v regionech se mimo jiné bude zabývat i konference Společnosti všeobecného lékařství, která se příští týden koná v Lázeňském sanatoriu Thermal.