Kvůli covidové smršti přibývá nebožtíků a krematorium v Karlových Varech je na hraně svých kapacit. „Zatím to zvládáme, ale volnou kapacitu už nemáme,“ uvedla Irena Fořtová, jejíž firma má krematorium od města v pronájmu. Popřela ale informace, že by zemřelé nemělo krematorium kam dávat. „To určitě ne,“ zdůraznila.

A protože i podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) je situace velmi vážná, krematorium začalo vyjednávat o pomoci s žehy nebožtíků například v Klatovech. Spalovací pec je totiž v permanentním provozu a rychleji se opotřebovává. Snížil se tak interval pro revizi spalovacího zařízení, což vyžaduje kompletní až třídenní odstávku. „A to už by byl neřešitelný problém. Sledujeme počty nebožtíků a z přehledu vyplývá, že jich v kraji přibývá. Revize jsou četnější, teď už jednou za měsíc, protože kapacita žehů je stanovena na šest set. Pak se pec musí odstavit a zařízení prohlédnout. Až koncem února budeme muset pec znovu odstavit, pak si to bez pomoci jiných krematorií neumím představit,“ vysvětlila primátorka.

Spalovací pec v krematoriu v Karlových Varech přitom až do června 2019 nefungovala. Provoz tam byl totiž zastaven v září 2017 kvůli požáru technologie. Vzhledem k finančně náročné obnově pece bývalé vedení města za primátora Petra Kulhánka (KOA, ČSSD, KDU-ČSL a bývalí členové ANO), který se stal loni hejtmanem, proto rozhodlo, že spalovací pec už ve městě neobnoví. Žehy nebožtíků tak převzalo krematorium v Hrušovanech u Chomutova. To trvalo až do března 2019, kdy nové vedení města (ANO, ODS a Karlovaráci) rozhodlo, že pec znovu postaví a uvede do provozu. „Celková cena opravy činila 5,96 milionu korun bez DPH, částkou 3,5 milionu přispěl městu i Karlovarský kraj,“ uvedl tehdy Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.