Diplomatická krize mezi Českou republikou a Ruskou federací bude podle krajských politiků, ekonomů i lázeňských šéfů znamenat pro Karlovarský kraj, už tak sužovaný pandemií covidu, další ránu.

Pokud se potvrdí souvislost mezi výbuchem muničního skladu ve Vrběticích a ruskými tajnými službami, pak to podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) výrazně negativně ovlivní česko--ruské vztahy obecně a nastane ochlazení vztahů obou zemí, což ovlivní i návštěvnost lázní. „Dopad na náš kraj a zejména naše lázeňská města se nepochybně projeví. Ne teď hned, kdy je mobilita vzhledem ke covidu mezi zeměmi nemožná, ale určitě to může ovlivnit budoucí restart lázeňství, kde je ruská klientela historicky po staletí významným segmentemv našich lázních,“ uvedl hejtman Kulhánek. Věří ale, že se lidé v kraji vyvarují negativního pohledu na návštěvníky i dnes početnou rezidenční menšinu z Ruska. „Myslím si, že nelze přenášet negativní vnímání ruské mocenské politiky na řadové občany z této země,“ zdůraznil hejtman Kulhánek.

Také Jan Kronika, předseda karlovarské sekce Asociace hotelů a restaurací, se obává, že roztržka může lázním zasadit další rány. „Tato situace nás vrací do let 2013 a 2014, v době Krymské krize, kdy české ambasády neudělovaly Rusům víza, aby do České republiky a lázní mohli cestovat. Nyní je ale situace ještě vyhrocenější, můžeme znovu očekávat negativní vliv na ruskou klientelu. A to jsme příliv ruských hostů předpokládali už v září a říjnu, kdy už bude většina z nich proti covidu proočkována,“ dodal Jan Kronika.

Z nastalé situace vůbec nemá dobrý pocit krajská zastupitelka a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Mám ale pouze informace z médií, a nemohu tak situaci blíže komentovat. Aktuální problém s Ruskem může být další ránou pro lázeňství a cestovní ruch Karlovarského kraje, které u nás zaměstnává skoro pětinu pracovníků. Rusové jsou totiž tradičně druhou nejpočetnější zahraniční klientelou. I proto je ve Varech generální konzulát Ruské federace,“ uvedla. Kraj podle ní proto musí přijít se strategií, jak se vypořádat nejen s dopady pandemie, ale také jak přilákat zcela nové turisty.

To je jasné i řediteli karlovarského letiště Jiřímu Posovi. „My zatím nemáme konkrétní informace o znovuzahájení letů ruské nízkonákladové společnosti Pobeda z Moskvy. To je ale vlivem epidemiologické situace,“ uvedl ředitel letiště, který doufá v obnovení letů na podzim.

Zhoršení ekonomických vztahů s Ruskem se obávají také firmy v kraji, které zboží vyvážejí do bývalých zemí Sovětského svazu (SNS). To je například porcelánka Rudolf Kämpf – Leandr Loučky, která do těchto států exportuje přibližně 60 procent produkce. „Naše výrobky tam jsou velice dobře etablovány a je to pro nás důležité odbytiště. Situaci v tomto regionu z tohoto důvodu samozřejmě sledujeme,“ uvedl ředitel Adam Richtr. Přesto doufá, že k ekonomickým sankcím mezi Českem a Ruskou federací nedojde.

Napjatá situace kolem Ruska může ohrozit cestovní ruch, míní primátorka



Pevně doufám, že tento bezprecedentní incident zásadně neovlivní místní cestovní ruch. Rusové byli a stále jsou pro Karlovy Vary i celý náš region, ale v posledních letech i pro Prahu, jedním ze silných segmentů návštěvníků. Věřím, že následující jednání obou zemí budou taková, aby co nejméně ohrozily jak ekonomiku obou států, tak případně cestovní ruch. Je zapotřebí veškeré kroky, které budou v nebližší době učiněny dělat s rozmyslem, aby se celá situace ještě více nevyostřila a neměla další nežádoucí dopad na dosavadní dobré vztahy obou zemí. Na druhou stranu by případný druh odvety neméně poškodil ruské společnosti, podnikající na území ČR nebo například letecké společnosti. Ztráta klientely by jejich fungování velmi uškodila.



Již nyní prožíváme velmi složitou situaci v lázeňství a cestovním ruchu z důvodu pandemie koronaviru, která nejznámější lázeňské město zužuje už déle než rok. Většina hotelů a lázeňských zařízení je dlouhodobě zavřená kvůli přísným vládním restrikcím a mnoho z nich propustilo své zaměstnance, některá ubytovací zařízení jsou dokonce na prodej.



Situace kolem Ruska tak může být v současné situaci, kdy pandemie zabrzdila celý cestovní ruch další ránou pro naše město. A nejde jen o návštěvníky, ale také o podnikatelské subjekty, které v Karlových Varech roky působí. Jsou majiteli a provozovateli hotelů, do kterých investovali nemalé finanční částky. Zaměstnávají místní obyvatele a mnoho Rusů zde vlastní také nemovitosti. Dopad na město tak může být opravdu v mnoha směrech.



Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka města Karlovy Vary